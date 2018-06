"Quería llegar en otras condiciones, espero que Fabra se recupere pronto": Farid Díaz

-Redacción Deportes

En la mañana de este domingo, la selección colombiana entrenó con 22 jugadores luego de la partida de Frank Fabra a Buenos Aires, ciudad donde será intervenido de su lesión por una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Y en la tarde llegó su reemplazo a la concentración en Milán: Farid Díaz

Y aterrizó a Italia con un sabor agridulce. Con la alegría de jugar, a sus 34 años, siendo el jugador más veterano del seleccionado, su primera Copa del Mundo, pero con la tristeza de la delicada lesión de un compañero.

"Quería llegar en otras condiciones, no como su reemplazo. Le deseo una pronta recuperación a Fabra. Vengo a ganarme un puesto, la decisión la tomará el técnico", señaló el cesarense en su llegada al centro deportivo de Milanello.

El exjugador de Atlético Nacional, parte del plantel campeón de la Copa Libertadores en 2016, viene de ganar el título de la liga paraguaya con Olimpia y de ser un hombre importante en el "Decano".

“Yo estaba durmiendo, el profe me llamó y me contó lo que había pasado. Fue un poco de alegría, pero también de tristeza porque él es mi amigo. No es fácil llegar cuando un compañero tiene la idea del Mundial y no se le da. Es una gran persona, para mi Fabra va a ser el mejor lateral que hemos tenido en mucho tiempo en Colombia”, destacó el lateral izquierdo con más partidos jugados en las eliminatorias (8) en el equipo de José Pékerman.

Farid Díaz, un hombre con más vocación defensiva que ofensiva. Un jugador con cualidades diferentes a las de Fabra y Mojica, futbolistas con mayor virtud en ataque. Ahora Pékerman tendrá un lateral izquierdo con otras características para la Copa del Mundo.