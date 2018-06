Rusia 2018: Los hinchas peruanos tiñen de blanco y rojo a Moscú

Jesús Miguel de la Hoz - Enviado especial Rusia

“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”. Este es uno de los cánticos que retumba a lo largo y ancho de Moscú. No importa si es en la Plaza Roja, el centro de comercio, el parque de la cultura o la localidad de Luzhnikí. Una marea albirroja se tomó la capital rusa. Los peruanos cantan, saltan y se divierten. Es la primera vez en 36 años que están disfrutando de un Mundial, y lo hacen a lo grande. Con sus ocurrencias obligan a que los moscovitas abran los ojos y se sorprendan. En muchas ocasiones, hasta que dejen de fruncir el ceño. La mayoría saca sus celulares para guardar el momento para siempre. (Lea: Islandia, el país más pequeño en una Copa del Mundo)

Andrés Quispe es un joven peruano que tiene 20 años. Nació en 1998, cuando se realizó el Mundial de Francia, el cual fue el cuarto de los ocho consecutivos al que el seleccionado inca no asistió. Nunca había sentido el impulso por estar en una Copa del Mundo. Esa necesidad jamás se le había cruzado entre pecho y espalda. Siempre fue metódico. Para él todo tenía que estar fríamente calculado. Estudia Ingeniería de Sistemas. Pero el 11 de octubre de 2017, cuando David Ospina tocó ese balón de Paolo Guerrero, que terminó validando el empate de Perú frente a Colombia en la última fecha de las eliminatorias y que a la postre significó el tanto de la clasificación, su corazón lo llevó a tomar la decisión de acompañar a su selección a Rusia.

Ese sentimiento siempre estuvo dormido en lo más profundo de su ser y se despertó por completo cuando Perú venció a Nueva Zelanda en el partido por el repechaje. Fue en ese momento en el que creyó que, si una buena parte del país se juntaba para apoyar al combinado inca, regresarían aquellos tiempos en los que los magos del balón eran peruanos. En los que jugadores como Teófilo Cubillas, Hugo Sotíl, César Cueto, Héctor Chumpitaz o Julio César Uribe hacían aparecer y desaparecer el esférico. Esos nombres los recita de memoria, como si se tratara de una clase de historia, y así mismo lo hacen todos los fanáticos a los que se les pregunta sobre los futbolistas que idolatran de su país. (Puede leer: Los futbolistas nacionalizados que disputarán el Mundial de Rusia 2018)

Esos son los jugadores que más suenan, porque en sus pies el seleccionado peruano vivió un par de décadas notables. Fueron a los Mundiales de 1970, 1978 y 1982. Además, salieron campeones de la Copa América en 1975. Y aunque este joven no los haya visto, se maravilló con su magia en videos de YouTube y en los cuentos que le relataba su abuelo Ramón, quien también tiene un poco la culpa de que Andrés se encuentre en Moscú. “Quería seguir su legado. Él estuvo en los mundiales de México, Argentina y España. Mi padre no pudo ir a ninguno, pero mientras Perú clasifique estaré en donde juegue”, le dijo Quispe a El Espectador.

Para viajar a Moscú dejó muchas cosas de lado. Incluso tuvo que pedirle a sus compañeros de universidad que le entregaran el trabajo final y realizó la sustentación vía Skype. “En Perú están haciendo de todo para venir al Mundial. Hay muchos que están vendiendo su carro, su casa y renuncian a sus trabajos por estar en esta fiesta”, dice Quispe, quien defiende a las personas que toman esa decisión, por el mismo lema que tiene su familia: “siempre unidos podemos todo”. Junto a él viajaron dos amigos, Felipe Ramírez y Juan Caicedo. El primero pospuso la tesis para estar en Rusia. El segundo pidió ver las últimas clases del semestre por videollamada. “Todo por la blanquirroja”, aseguran los tres. (Vea: Las cinco estrellas debutantes en Rusia 2018)

En las caras de los peruanos hay una mezcla de orgullo y alegría. Son sentimientos explicables por la forma en la que viene jugando el equipo dirigido por Ricardo Gareca, que llega a Rusia con 15 juegos invictos. Además, está el envión anímico de poder contar con su delantero estrella, Paolo Guerrero. Los hinchas caminan erguidos, con el mentón levantado, con firmeza, aplaudiendo y cantando: “Vamos peruanos, que tenemos que ganar, esta hinchada no te deja de alentar”. Así, esta nueva generación está tiñendo de rojo y blanco a todo Moscú y se mete en el corazón de todos sus habitantes.