Si antes te gustaba el fútbol, ahora lo vas a amar con estas frases

Alberto Ochoa Mackenzie

“Mientras dure el Campeonato Mundial de Fútbol me iré a cualquier parte donde no se hable de fútbol. El Mundial será una calamidad que por suerte pasará", dijo Jorge Luis Borges durante la copa mundo de Argentina 78. Si el escritor nacido en Buenos Aires hoy estuviera vivo, seguramente no tendría lugar donde esconderse, porque el fútbol está en los televisores, en los celulares, las tabletas, las camisetas y en el habla de la gente.

En esta recopilación hay frases simples que tienen el peso de una reflexión profunda. Unas más conocidas que otras, es imposible dejar de identificarse con alguna.

-“Tengo cuarenta y cuatro años y hace más de cuarenta que el fútbol no me importa. Empezó a no importarme cuando mi padre me dijo, en 1974, que su única ilusión era ver los mundiales acompañado. Yo tenía tres años y solamente buscaba una cosa en la vida: temas para conversar con él. Si mi padre hubiera dicho «mi ilusión es que te gusten los carros de combate alemanes de la marca Panzer», hoy miraría documentales sobre la Segunda Guerra y escribiría cuentos bélicos. Pero no fue así”: Hernán Casciari, escritor argentino.

-"Cuando la humanidad se sienta en sus culos, ante un televisor a ver veintidós adultos infantiles dándole patadas a un balón, no hay esperanza, dan grima, dan lástima": Fernando Vallejo, escritor colombiano.

- “Siempre que, además de este deporte, la historia encierre un conflicto, personajes con carnadura, un tono singular, un lenguaje a explorar, habrá cuento de fútbol para ser contado”: Claudia Piñeiro, autora argentina.

-“El mundial es una especie de estado de gracia universal, o eso creemos, sublimado por la ilusión de cada nuevo partido que ya va a empezar”: Juan Esteban Constaín, autor colombiano.

-“El fútbol es la recuperación semanal de la infancia”: Javier Marías, escritor español.

-"El fútbol es feo estéticamente. Once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos": Jorge Luis Borges.

-“Mientras exista el árbitro, el fútbol será impredecible”: García Márquez.

-“Los que miran el partido en una pizzería, pueden comer flan con crema, aunque hayan pedido fugazzeta con queso, y ni siquiera notarán la diferencia”: Marta Merkin, periodista argentina.