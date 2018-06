“Si desactivas a Messi, anulas a Argentina”: Kanté

Camilo Amaya - Enviado especial Rusia

La vida de N’Golo Kanté es una muestra de las paradojas que suelen suceder en el fútbol. Antes nadie lo quería y ahora todos lo buscan. Nadie pedía hablar con él y ahora la mayoría corre por una palabra suya, pues el éxito no se ha transformado en soberbia para este francés, mucho menos en arrogancia. Esas cualidades las tiene dentro del terreno de juego, con la pelota, cuando tiene que detener a rivales mucho más grandes que él (mide 1,69 metros), cuando es el encargado de darle salida a una de las selecciones favoritas en esta Copa del Mundo. Kanté, el mismo que fue rechazado muchas veces cuando juvenil, pues algunos entrenadores parisinos creían que lo que ofrecía era simple y corriente, hoy en día da tanta seguridad que siempre es titular en los clubes en que juega. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

El apuro del jefe de la delegación fue mermado por la calma y la paciencia de Kanté, un hombre tranquilo y de voz trémula que piensa cada palabra antes de decirla, que se toma su tiempo para dar la mejor respuesta, para demostrar que en el deporte como en la vida el peor error es caer en el pecado del afán. Sin quejarse, y con la disposición para hacerlo, el volante habló con El Espectador de varios temas, entre ellos de Argentina, el rival de Francia este sábado (9:00 a.m.) por un cupo a los cuartos de final de este Mundial. (Lea: Así quedaron las llaves de octavos de final del Mundial de Rusia 2018)

¿Qué opinión le merece el equipo de Lionel Messi?

Tiene grandes jugadores, y aunque colectivamente todavía no ha mostrado un gran juego, puede dar sorpresas. Argentina es un país con historia en las Copas del Mundo y eso pesa en fases en las que sólo hay un partido y en las que tienes la presión de irte a casa después de 90 minutos. Sé que mucha gente los ve mermados, pero hay que tener cuidado.

De seguro Didier Deschamps le pedirá que ayude a parar a Messi. ¿Tiene idea de cómo va a hacer eso?

No es un trabajo mío, es una labor de todos, porque un solo hombre no puede parar al mejor jugador del mundo. Puedes marcarlo muy cerca y te sale con una gran jugada, darle espacio y te gana en velocidad, así que si no hay relevos no podré contenerlo solo. De todas formas trataré de no despegarme un solo segundo cuando tenga la pelota, para obligarlo a depender de sus compañeros. Si lo desactivamos a él, desactivamos a Argentina.

¿Francia es favorito al título?

Somos un gran equipo, pero creo que los favoritismos se tienen que ir construyendo de a poco en torneos tan cortos y de momentos, como lo es un Mundial. Tenemos grandes futbolistas, como Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Olivier Giroud y Hugo Lloris, entre otros, y eso nos da tranquilidad en todas las líneas. Y puede que por nombres la gente se deje descrestar, pero lo que realmente te hace favorito es el juego colectivo, el entendimiento dentro de la cancha.

¿Y Francia lo tiene?

Podemos mejorar. Y mucho. Cada día, después de los entrenamientos y de la primera ronda, vamos corrigiendo cosas, haciendo lo que nos pide el entrenador, y puede que eso se vea reflejado en nuestro juego.

¿Qué decirles a los hinchas que los abuchearon en el empate con Dinamarca?

Que hay que tener calma. Y que todo es de a poco. Era un encuentro en el que se les dio la oportunidad a otros jugadores y en el que el equipo no se podía desgastar, pues ya estábamos clasificados. Sé que el aficionado siempre quiere goles, pero esta vez no se pudo. Les pido que sigan apoyando porque su soporte es muy importante.

En ese duelo usted fue elegido como el jugador del partido. ¿Qué evaluación hace de su juego?

Estoy pasando por un buen momento. Me siento bien. De hecho, durante la temporada con Chelsea tuve la oportunidad de disputar muchos partidos y eso da regularidad. De todas formas, esos reconocimientos no sirven de nada si el equipo no gana, entonces son cosas que hay que dejar pasar. Ahora vamos por los cuartos de final, tenemos nómina para meternos entre los ocho mejores del torneo.