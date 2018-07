Un Mundial que pasó a ser una Eurocopa

Redacción deportes

Lo que para muchos podría ser una final sudamericana entre Brasil y Argentina no fue. Las predicciones de que Lionel Messi, por fin, levantaría la Copa del Mundo en Rusia 2018 eran altas. Había quienes se aventuraban a que si la fase de grupos se daba con ciertos resultados, los cuatro semifinalistas podían ser de la confederación de la Conmebol, entre ellos Colombia. Pero en el fútbol nada está escrito ni dicho. Y este viernes tras la eliminación de Brasil al perder (2-1) con Bélgica y de la derrota de Uruguay (2-0) ante Francia, la balanza se inclinó hacía el viejo continente. Ahora las semifinales y final tendrán un tinte más de Eurocopa que de Mundial. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

La última vez que en una Copa del Mundo los últimos cuatro semifinalista hacían parte de la UEFA fue en el Mundial de Alemania. En esa ocasión las llaves fueron Portugal vs. Francia y Alemania vs. Italia. En esa edición de 2006 Brasil también se quedó en cuartos de final como este viernes. Francia fue la selección que derrotó a los pentacampeones, mientras que Uruguay estuvo ausente.

Saltándose el Mundial de Alemania y para volver a encontrar a europeos entre los cuatro últimos toca ir hasta España 1982. Alemania, Italia, Polonia y Francia jugaron los últimos cuatro partidos.

Más allá de los datos el balance en Rusia no es tan positivo para el continente. Ninguna selección por más que haya quedado eliminada dio un gran espectáculo, a excepción de Uruguay que hizo un buen torneo, pero ante la ausencia de Edinson Cavani se vio muy opacado frente a los galos.

Perú, quien fue el primer país en decir adiós tuvo un mal debut ante Dinamarca y no pudo mostrar lo mejor de su fútbol. Luego, ante Francia jugó su peor partido y sepultó sus chances de avanzar de ronda. Una victoria en la última jornada ante Australia alivió un poco el consuelo para los incas que volvieron a una cita mundialista 36 años después. (Le puede interesar: Las costumbres uruguayas del jugador francés Antoine Griezmann)

El siguiente en quedar eliminado fue Argentina. La albiceleste vivió una ronda de grupos muy sufrida en la que, en los diez últimos minutos ante Nigeria, logró ganar un cupo a la siguiente fase. En octavos de final se midió ante Francia, y a pesar de perder 4-3 y anotarle en tres oportunidades a un buen combinado galo, se vio muy superada ante el nivel de 'Les Bleus'. Con la eliminación de Lionel Messi el Mundial perdió a una de sus grandes figuras.

La siguiente en decir adiós fue Colombia. El conjunto dirigido por José Pékerman empató a un gol en los 90 minutos y cayó (4-3) en los cobros desde el punto penalti. Los ingleses avanzaron a siguiente fase y la tricolor se tuvo que olvidar del sueño de igualar lo hecho en Brasil 2014.

Este viernes a la lista de los caídos se sumaron Uruguay y Brasil. Con ellos afuera las esperanzas sudamericanas perdieron cualquier doliente. Y esa vieja tradición de acompañar a otro país vecino, o de ir por Brasil en los Mundiales cuando Colombia estuvo ausente, ya no podrá ser. (Lea también: Rusia 2018 es el mundial con más autogoles)

A partir del próximo martes con Francia y Bélgica, y el miércoles con los ganadores de los duelos de este sábado entre Inglaterra vs. Suecia y Croacia vs. Rusia, se comenzará a divisar una final con tinte y sabor europeo. Quizá no encienda televisores con el mismo entusiasmo que lo haría si Messi o Neymar fueran los protagonistas de la final (15 de julio en Moscú), pero es fútbol y es Mundial. Algo que ocurre cada cuatro años con partidos que jamás volverán a repetirse. Razón suficiente para seguir al tanto, así no haya sabor sudamericano.