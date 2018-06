Yerry Mina: "Afrontamos el partido ante Senegal con los pies en la tierra"

Redacciòn deportiva

En la rueda de prensa previa al partido de la selección de Colombia ante Senegal (próximo jueves a las 9:00 am) quedó claro que una victoria cambia todo. Matiza todo. Al diálogo con los medios llegaron dos de los jugadores con más buen rollo dentro del equipo de Pékerman, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina.

Rieron, posaron para las cámaras, tiraron uno que otro comentario gracioso, pero, saben, el partido que se viene "es como una final", como dijo Juan Guillermo Cuadrado.

"Sabemos que es un partido muy difícil; nos lo jugamos todo y vamos a intentarlo desde el minuto cero", señaló Mina.

"Debemos mantener siempre la alegría. La Selección Colombia es una gran familia, que se caracteriza por ser muy alegre, y eso lo demostramos dentro del terreno de juego. A veces puede no ser así, cuando pierdes un partido o estás 'bajoneao', pero los compañeros te ayudan. Ahora hay que afrontar el duelo ante Senegal con los pies en la tierra", agregó el defensa autor de uno de los tres goles con los que la Selección Colombia derrotó el pasado domingo a Polonia. Lea también: David Ospina y lo que es celebrar siempre en solitario

Sobre el equipo al que enfrentarán, Cuadrado advirtió, no es solo un equipo físico. Para el volante de la Juventus, Senegal es más que un conjunto de jugadores potentes. "Es un equipo, con grandes jugadores. No solo corren. Son jugadores buenos, técnicamente bien dotados".

Hablar del pasado. Una tarea necesaria para evitar los errores que se cometieron, sobre todo, en el debut contra Japón.

El planteamiento del primer partido era de la mejor forma. El profe siempre trata de estudiar muy bien y si nos acoplamos al plan que él tiene, vamos a dar los mejores resultados. Lamentablemente pasó lo de la expulsión (de Carlos Sánchez). pero tratamos de hacer un buen partido y con una pelota quieta se derrumba el gran esfuerzo del equipo. Además: Yerry y Dávinson, la pareja que le devolvió la seguridad defensiva a Colombia

Contra Polonia, ya todos completos, es más fácil hacer el trabajo que el profe (Pékerman) nos había pedido como equipo, teniendo la fe que nos caracteriza, pero con unión y fe en Dios pudimos sacarlo adelante.

Para este partido, el planteamiento era cubrir mucho la salida del lateral izquierdo de ellos. Lo trabajamos en la semana, como lo hacía en la Juve, el profe (Pékerman) me pidió que cuando tuviera la pelota, le diera amplitud al juego. Y que tratara de convertirme en ese delantero tirando diagonales- Estoy contento porque pude hacer el trabajo que me pidió y fue importante para el equipo".

Sobre el ambiente en l estadio de Kasán

Yerry Mina: "Es emocionante cuando nuestro público nos acompaña. Sentimos ese apoyo y esa energía y eso es muy importante. Sentimos que independientemente de lo que pasó en el primer partido, estaban ahí con nosotros y eso nos dio más motivación para seguir adelante. Lo dimos todo, tratamos de hacer nuestro juego y el plan del profe funcionó".

Sobre David Ospina y Abel Aguilar

Están bien. Esperando lo que diga el cuerpo médico, pero por el momento están bien. Esperamos que se recupere de la mejor forma.

¿Se repetirá el equipo que derrotó a Polonia?

Cuadrado: "La última palabra la tiene el profe. Estamos trabajando para ver cuál es el mejor plan para salir a buscar el resultado. Lo importante es no traicionar el estilo de juego. Con la técnica que tenemos podemos hacer grandes partidos.

Y, el mensaje para Messi, quien este martes se juega con Argentina el paso a los octavos del Mundial de Rusia

"No sé por qué lo critican. Lo él que ha hecho es incomparable. Si estuviera en su equipo, todos los días lo trataría de apoyar. Solo le digo que disfrute, como me lo dijo a mí, que no le de bolas y que juegue".