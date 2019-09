Toyota Corolla: en una nueva era

JUAN CARLOS SALGADO*

Muchas cosas se podrían decir del auto más vendido en el mundo e incluso bastaría con afirmar, para mostrar su significado en la industria automotriz, que el Toyota Corolla ha logrado, desde 1966, comercializar más de 45 millones de unidades. Pero si bien esa cifra es de gran importancia, al igual que el hecho de que este sedán llega a su generación número 12, quizá la noticia de mayor trascendencia para el mercado colombiano es que desde ya (en preventa) los amantes de la marca tendrán a su disposición una versión híbrida no enchufable, pero con un valor agregado adicional, y es que se convierte en el modelo con esta tecnología más accesible, pues su precio de entrada es de $73’700.000.

Un cúmulo de emociones para el importador en el país, Automóviles Toyota Colombia (ATC), que ve una oportunidad inmejorable no solo para posicionar al Corolla dentro de uno de los preferidos en su segmento, sino además para mostrar una alternativa más amigable con el medioambiente, siguiendo el camino de otras marcas que ya se han aventurado con este tipo de modelos.

Por eso no desaprovecharon la oportunidad para hacer presencia en Brasil en el lanzamiento del Corolla, uno de sus mercados naturales, pues de hecho este vehículo se ensambla en la planta de Indaiatuba, que durante 20 años les ha dado vida a más de un millón de unidades, alimentando el mercado local, en el que la marca japonesa tiene un 45 % de participación en su segmento, pero además abasteciendo diferentes países, entre ellos Colombia.

Es importante tener en cuenta que de esta generación los colombianos tendrán a su disposición cuatro versiones. La híbrida de entrada, denominada XEi HV, cuyo precio se mencionó al comienzo, y una tope (SEG HV) de $83’900.000. La familia Toyota Corolla se complementa con las versiones tradicionales de gasolina XEi y SEG (motores de 2.0 litros), con valores de venta de $73’700.000 y $79’900.000, respectivamente.

Corolla, en consecuencia, da un paso adelante en esta nueva generación, que viene para sus diferentes versiones cargada de novedades. Para comenzar, se monta sobre la plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture), una estructura global diseñada por la nipona cuyo objetivo primordial es reforzar la eficiencia y seguridad. Incluso, hablan que la rigidez de la carrocería se reforzó en un 60 % con respecto a su antecesor, además de bajar el centro de gravedad en 10 milímetros, lo que se traduce en un auto más dócil, obediente y eficiente.

El Toyota Corolla, en diseño también evoluciona, combinando la robustez con el dinamismo, pero además enfocándose en la comodidad de los pasajeros. Equipa, en todas sus versiones, exploradoras led, tecnología que se replica en las luces de día y en los stops traseros. En la versión híbrida más equipada adiciona el sistema automático de luces altas. Los rines son de 16 pulgadas y en la tope de gasolina de 17 pulgadas.

Interiormente cuenta con materiales de mejor calidad y se hace énfasis en el confort y la practicidad, ofreciendo un ambiente agradable y amplio, resaltando la conducción de manejo y la minimización de ruidos hacia el habitáculo. Se podría decir que Toyota opta por la sobriedad y que ofrece un manejo intuitivo del equipamiento, entre ellos un nuevo sistema de conectividad, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que se refleja en una pantalla flotante de ocho pulgadas.

Y claro, hay que hacer énfasis en las motorizaciones, y en este caso en particular de la tecnología híbrida. Para comenzar, hay que aclarar que no es enchufable y que la tecnología se compone por un motor de 1.8 litros, que se complementa por uno eléctrico, que al actuar de manera combinada ofrecen 126 caballos de potencia y 170 Nm de torque. Cada uno de los motores, dependiendo de la exigencia, opera de manera independiente o conjunta, y trabajan con una caja E-CVT de 10 marchas, que tiene como novedad que la primera marcha se da por medio de engranaje tradicional y no por poleas, lo que hace que la respuesta sea inmediata, algo que resulta de vital importancia para topografías como la colombiana. Las versiones de gasolina, entretanto, vienen con un motor de 2.0 litros de 167,6 caballos de potencia a 6.600 rpm y un torque de 200 NM entre las 4.400 y 4.800 rpm, con caja CVT de 10 marchas y que en la versión más equipada cuenta con levas en el timón.

Seguridad es otra de las premisas importantes para la marca y el Corolla, entre otras cosas, equipa de serie, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de arranque en pendiente y luz de frenado de emergencia, además de siete airbags y anclajes ISOFIX para los asientos de los niños.

En la versión SEG Híbrida equipa el Toyota Safety Sense, con asistencias al conductor, como sistema de precolisión, control de crucero adaptativo, sistema de alerta de cambio de carril y luces altas automáticas.

Toyota, en consecuencia, se pone a tono en el segmento y si bien en Colombia su fuerte han sido las camionetas, con esta nueva generación quiere demostrar que el universo de la marca japonesa es mucho más grande y que este será el comienzo de otra serie de novedades importantes.

* Invitado por Toyota.

