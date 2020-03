Ultium, la batería para carros eléctricos que promete hasta 645 kilómetros de autonomía

El crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos es una realidad. General Motors presentó una nueva gama de baterías para alimentar una línea de vehículos eléctricos, en un intento del principal fabricante de autos estadounidense de acercarse a Tesla, líder en el sector de este tipo de vehículos.

La firma norteamericana afirma que sus baterías Ultium tendrán un alcance de 645 kilómetros entre cargas, y que han sido diseñadas para recargas rápidas y adaptables a una variedad de vehículos. Siendo esto una novedad para los viajes largos y entre ciudades, supliendo así una de las deficencias de este tipo de autos.

"Nuestro equipo aceptó el reto de transformar el desarrollo de productos y de posicionar a nuestra compañía en un futuro totalmente eléctrico", dijo la presidenta ejecutiva del gigante automotor, Mary Barra.

La empresa estadounidenses afirmó que está aumentando su portafolio de vehículos eléctricos con varios nuevos modelos este año, incluyendo una nueva versión del Bolt EV, que será lanzado a finales de 2020.

La estrategia de GM está basada en un "sistema de propulsión modular" y en la flexibilidad de las nuevas baterías, que pueden instalarse de manera vertical u horizontal, dependiendo del diseño del vehículo.

It was a historic week at GM as we unveiled our #EV strategy. We’re aggressively going after every aspect in the EV ecosystem, and we’re excited to share how we’re working to create a zero-emissions future. pic.twitter.com/mMuc401bKi