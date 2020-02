Airbnb pagará IVA en Colombia

Con información del Mincit y Cotelco

Después de varios meses de diálogo abierto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la plataforma Airbnb, acordaron la inscripción de dicha plataforma en el Registro Único Tributario y el tributo efectivo del IVA.

El resultado de este acuerdo refuerza el compromiso de la empresa con el crecimiento económico del país. De la misma manera, la compañía ha manifestado su intención de seguir trabajando de la mano del Gobierno Nacional en el desarrollo de un turismo formal, sostenible, inclusivo y de calidad en Colombia.

Al respecto, Julián Guerrero Orozco, Viceministro de Turismo señaló que “Estamos muy contentos con este logro. Las plataformas digitales como Airbnb son bienvenidas como herramientas de promoción del turismo nacional y la comercialización de productos y servicios asociados a los viajes, siempre que cumplan con la normatividad del país y se garantice el ejercicio de la sana y leal competencia en toda la cadena de valor del sector”

“Estamos muy felices de haber alcanzado este acuerdo. Seguiremos trabajando en el desarrollo de nuestra relación con el Gobierno Nacional y sus autoridades, y con nuestra comunidad de anfitriones y huéspedes en el país. Este anuncio consolida nuestro compromiso con el desarrollo del turismo en Colombia, un país que se destaca no solo por su calidez y hospitalidad, ya que todos los años atrae millones de viajeros de todo el mundo, sino también por el talento de su gente”, aseguró Leo Tristao, Gerente General de Airbnb para Sudamérica.

Sobre el particular, José Andrés Romero Tarazona. Director General de la DIAN, precisó que “como administración tributaria creemos que todos los actores del comercio y servicios en la economía digital tienen que tener la equivalencia en las cargas tributarias de la economía formal y productiva de los países, por eso, le estamos apuntando a que las plataformas tecnológicas que prestan servicios en Colombia tributen el Impuesto Sobre las Ventas -IVA. Seguimos avanzando para que, además, cumplan con todas las obligaciones tributarias que corresponden, buscando un equilibrio para todos. Esto demuestra que las plataformas digitales están apostando por el país y por una Colombia Más Honesta”

En septiembre del año pasado, Airbnb, a través Sutherland, compañía líder en transformación de procesos, inauguraron un Centro de Soporte en Bogotá, a través del cual se da apoyo en español, inglés y portugués a viajeros y anfitriones de toda América. Este es el primer centro de este tipo que Airbnb abre en Latinoamérica y que hoy emplea más de 500 personas.

Este paso dado por la plataforma es importante ya que abre el camino para que en Colombia se pueda seguir utilizando la tecnología para la generación de empleo y el emprendimiento, siempre asegurando la competencia equilibrada entre todos los actores y prestadores de servicios turísticos.

Cotelco: celebramos acuerdo entre Gobierno y Airbnb

La Asociacion Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco, aplaude el resultado de los diálogos entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la plataforma Airbnb, en el que esta última ratifica su compromiso con el desarrollo de turismo formal, sostenible, inclusivo y de calidad al registrarse ante la DIAN, cumpliendo con el pago del IVA.

“Desde Cotelco celebramos el compromiso adquirido por la plataforma con el Ministerio. Como lo hemos expresado en diversos escenarios, estamos a favor del uso de la plataforma digital, siempre y cuando no estimule la competencia desleal que actualmente promueve, por lo que considero que los acuerdos logrados van en la dirección correcta. Ahora esperamos que se haga realidad por parte de Airbnb, dejando de anunciar establecimientos ilegales que no tengan RNT y que por tanto no cumplan con la normatividad colombiana”, indicó el presidente ejecutivo Nacional de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro Velásquez.