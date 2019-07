Colombia, el mejor destino de Suramérica según los ‘Óscar del Turismo’

Con información de Procolombia

Colombia fue escogida como el Principal Destino de Suramérica 2019 (South America's Leading Destination 2019) en la entrega de los World Travel Awards, los premios internacionales de la industria de viajes mejor conocidos como los ‘Óscar del Turismo’, que se llevaron a cabo este fin de semana en La Paz, Bolivia.

Bogotá también ganó en la categoría de Destino Líder de Reuniones y Conferencias en Suramérica 2019 (South America's Leading Meetings & Conference Destination 2019) y el Centro de Convenciones de Ágora se llevó el premio como Centro de Convenciones Líder en Suramérica 2019 (South America's Leading Meetings & Conference Centre 2019). Además, Avianca ganó en la categoría como la Marca de Aerolínea Líder en Suramérica 2019 (South America's Leading Airline Brand 2019).

Por su parte, Cali recibió el reconocimiento como Destino Cultural en Suramérica 2019 (South America's Leading Cultural City Destination 2019) y Cartagena como Destino para Lunas de Miel en Suramérica 2019 (South America's Leading Honeymoon Destination 2019). La capital de Bolívar también ganó premios en las categorías de hoteles, pues el Hotel Sofitel Legend Santa Clara ganó como el Hotel Suite de Suramérica 2019 (South America's Leading Hotel Suite 2019) y el Hotel Charleston Santa Teresa como el mejor Hotel Patrimonio en Suramérica 2019 (South America's Leading Heritage Hotel 2019).

“Con estos reconocimientos avanzamos en el posicionamiento del país como un destino competitivo en la región en los segmentos de turismo vacacional y de reuniones. Es la confirmación de que vamos en la dirección correcta con nuestro trabajo de promoción internacional y con todas las acciones que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de hacer de este sector el nuevo petróleo de Colombia”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

A la ceremonia asisten las principales figuras, tomadores de decisiones y personas influyentes de la industria de viajes y turismo de América Latina. Colombia; varias ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín o San Andrés; y empresas del turismo y de aerolíneas; han recibido reconocimientos de estos premios en varias categorías desde 2004, incluso, ProColombia recibió un galardón en 2015 en la categoría de Mejor Agencia de Promoción en Suramérica (South America's Leading Tourist Board 2015).

“Los World Travel Awards son votados por profesionales turísticos y consumidores de todo el mundo, y es un galardón que reconoce el compromiso de excelencia que su organización ha demostrado durante los últimos doce meses”, aseguró Graham E. Cooke, fundador de los World Travel Awards en una comunicación.

En la categoría Colombia, varios fueron los reconocimientos:

Colombia's Leading Boutique Hotel 2019: Sofitel Bogotá Victoria Regia

Colombia's Leading Business Hotel 2019: Hilton Bogota

Colombia's Leading Conference Hotel 2019: JW Marriott Hotel Bogota

Colombia's Leading Green Hotel 2019: Hotel On Vacation Amazon

Colombia's Leading Hotel 2019: Sofitel Legend Santa Clara Cartagena

Colombia's Leading Hotel Suite 2019: The Suite @ Hotel Cartagena Plaza

Colombia's Leading Resort 2019: Decameron Aquarium

Colombia's Leading Travel Agency 2019: Aviatur

Colombia sigue en la ruta de ser un destino imperdible para el mundo

Colombia es un destino de moda por su variada oferta en naturaleza, cultura y reuniones. La riqueza de su portafolio turístico es tan amplia que puede atender los múltiples intereses de los viajeros internacionales.

En naturaleza tiene todo el potencial, pues es el segundo país más biodiverso del mundo, por ejemplo, con más de 1.920 especies, es número uno en aves en el mundo. También tiene otras actividades en este segmento como avistamiento de ballenas, senderismo, turismo en dos ruedas, buceo, entre muchas otras.

La cultura es otro de los productos que ProColombia promociona en el exterior en nichos como gastronomía, festivales, fiestas, pueblos patrimonio o la música; es por esto que a través de la campaña de promoción de turismo internacional ‘Feel the Rhythm’ o ‘Siente el ritmo’ se pone la música como enfoque y de esta manera se muestra toda la riqueza y diversidad de Colombia que le permite al viajero conectar su viaje físico con su viaje intelectual, emocional y espiritual a fin de convertir estos en experiencias, únicas, memorables y transformadoras.

Hasta mayo de 2019 han llegado 1.821.185 visitantes no residentes a Colombia, un 3,8 % más que en el año anterior (suma de los extranjeros no residentes sin venezolanos, más colombianos no residentes en el exterior, cruceristas y una estimación de venezolanos). Además, el país está cada vez más conectado con el mundo; tiene conexiones aéreas directas con 25 países a través de 1.134 frecuencias semanales con capacidad de 182.432 sillas (corte a junio de 2019).

Bogotá y su potencial como destino de reuniones:

La capital colombiana se ha convertido en sede de reuniones para grandes eventos. De acuerdo con el ranking del International Congress and Convention Association (ICCA), Bogotá es la sexta ciudad que más congresos realiza después de Buenos Aires, Lima, São Paulo, Santiago de Chile y Panamá, pues en 2018 realizó 46 congresos, lo cual la posiciona en el puesto 56 a nivel mundial.

Además, cuenta con numerosos centros de convenciones y venues para realizar encuentros de talla mundial, por ejemplo, la ciudad fue sede de la XII Conferencia Anual del Global Development Network (2011), la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (2016), la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz (2017), One Young World (2017) o la Cumbre del sector público de AWS - Amazon Web Services (2019).

