El concurso que premia las mejores historias de amor con unas vacaciones

Con información de Turismo Aruba

Uno de los momentos más emocionantes para muchas mujeres, cuando se enamoran perdidamente de sus parejas, llega cuando consiguen la promesa de amor que se resume en un “hasta que la muerte nos separe”. Y, aunque suena fácil, llegar a esto algunas veces va de la mano de un sin número de indirectas, algo que las mujeres suelen utilizar para darle a entender a sus parejas que quieren algo específico, en este caso la pedida de mano o el anillo de compromiso para la boda.

Desde una canción cantada a gritos que suplique que el novio se “case conmigo”, la típica pregunta de “para cuando el anillo”, hasta la revisión de las fotos en las redes sociales acompañada del “todas mis amigas del colegio se están casando”, hay un sinfín de indirectas que, al final, terminan ralentizando el proceso de llegar al altar. Para esto es necesario que las mujeres se empoderen de su rol en las relaciones y sean directas sobre el paso más emocionante y romántico que pueden vivir: la pedida de mano de sus parejas y, junto a esto, ir juntos al altar.

Segundo año consecutivo en el que los hombres darán el sí

En 2019, Aruba decidió lanzar su segunda versión de He Said Yes: la iniciativa que invita a las mujeres de Latinoamérica, entre los 25 y los 45 años, a proponerle matrimonio a sus novios. Aquellas novias decididas que quieran participar en esta actividad podrán hacerlo a través de la página Web de Aruba postulándose del 14 al 23 de agosto, para viajar a la isla, en compañía de su pareja y poder pedir matrimonio a sus novios en la paradisiaca isla de Aruba.

Para participar es indispensable que la novia suba una foto con su pareja a la página del concurso para así inscribirse y, junto a esto, contar su historia de amor. Posteriormente, el 30 de agosto Aruba anunciará a la pareja ganadora de un viaje con todo pago para que la novia pueda pedir la mano de su pareja en las románticas playas de Aruba.

Aunque al momento de comprometerse, se sigue manteniendo el cliché de que es el hombre quien tiene que arrodillarse con el anillo, este es el momento de romper las reglas junto a Aruba. La Isla Feliz le da la bienvenida a esas mujeres decididas y arriesgadas que quieren desafiar los estereotipos y ser ellas quienes pongan la pauta a la hora de empezar el proceso que significa casarse y vivir “felices por siempre”.

“Estamos convencidos de que, así como a las mujeres les gusta dar el sí, también quieren oírlo de parte de sus parejas. Así que, por segundo año consecutivo, queremos invitarlas a que sean aún más directas y se aventuren a darle una sorpresa a sus novios y sean ellas quienes propongan celebrar estos momentos inolvidables en la isla más feliz del mundo” aseguró Miriam Dabian, directora de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

Durante agosto y septiembre, el romance será el protagonista en la isla y, para ello, la Autoridad de Turismo de Aruba tiene grandes descuentos en paquetes, tiquetes y hoteles, ideales para las parejas que quieran tener una escapada romántica o celebrar momentos inolvidables y vivir el romance al máximo en La Isla Feliz.

He Said Yes en su primera versión

En 2018 más de 3.600 mujeres de América Latina, se inscribieron en la primera versión de #HeSaidYes para desafiar los estereotipos del amor y demostrar que los roles en las relaciones pueden cambiar.

Bajo la premisa de que pedir matrimonio no es cuestión sólo de “hombres” sino, que las mujeres también pueden tomar la decisión de sorprender a su pareja, formulando la gran pregunta: ¿Quieres casarte conmigo?, la iniciativa, liderada por la Autoridad de Turismo de Aruba, contó con la participación de varios países de Latinoamérica como: Brasil, Chile, Colombia, Perú, y Venezuela. En 2018, una colombiana y una chilena resultaron ganadoras del concurso y materializaron su sueño de ir a Aruba a comprometerse con sus novios.