En febrero, el continente americano está de carnaval

Si usted es amante de las tradiciones, cultura y folclor de los destinos que visita, tenga en cuenta estas recomendaciones que hace Almundo, sobre el top cuatro de los Carnavales que debe vivir al menos una vez en la vida.

Aunque en América hay más de 10 carnavales que vale la pena conocer, como el de Gualeguaychú en Argentina, el Carnaval de República Dominicana, el Carnaval de Guaranda en Ecuador o el Carnaval de Puno en Perú, entre otros; los siguiente son algunos de los más concurridos del continente.

Carnaval de Barranquilla - Colombia:

Iniciamos en casa, por cercanía el Carnaval de la Arenosa debe ser el primero en la lista.

Del 22 al 25 de febrero la capital del Atlántico será el escenario de una de las festividades más concurridas del país. Todos los años locales y visitantes bailan a ritmo de cumbia, mapalé y champeta hasta enterrar a Joselito el martes de carnaval.

Esta fiesta, que fue declarada por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, inicia con el tradicional desfile Batalla de las Flores, continúa el domingo con la Gran Parada de Tradición y el lunes con la Gran Parada de Fantasía.

Estos tres desfiles se realizan en la vía 40, una avenida industrial que se convierte en el Cumbiódromo más grande de Colombia. Aparte de estos desfiles, hay programados conciertos, el famoso festival de orquestas que se realiza el lunes desde las 2:00 p.m., hasta el amanecer. Durante cuatro días cada rincón de Barranquilla es una fiesta que enamora cada año a todos con su colorido Carnaval.

Mardi Gras - Estados Unidos:

Mardi Gras es color, alegría, música, disfraces y collares. Aunque este carnaval se celebra en Alabama, Luisiana y Misuri, es Nueva Orleans, Luisiana el destino más visitado por turistas para celebrar este Carnaval.

El fin de semana más concurrido es el del 22 de febrero, pero las fiestas comienzan 15 días antes con diferentes eventos por las calles de la ciudad. El sábado 22 en la noche se hace uno de los desfiles más grandes el Krewe of Endymion. El domingo 23 y lunes 24 también por la noche se realizan dos mega- desfiles, Krewe of Bacchus y Krewe of Orpheus respectivamente.

Hasta que finalmente llega el tan esperado “Mardi Gras” o “Fat Tuesday” la cita este año será el martes 25 de febrero, este es el día que más se celebra, la agenda inicia temprano con los desfiles de zuly seguido por el de Rex, toda la ciudad se convierte en una sola fiesta, hasta las 12 de la noche cuando se da por finalizado el Carnaval hasta el siguiente año.

Carnaval de Río de Janeiro - Brasil:

Para este año se presentó algo no habitual en el Carnaval de Río, con la finalidad de atraer a más turistas para el 2020 el Carnaval más famoso del mundo tendrá una duración de 50 días. El 12 de enero cuando se coronó al Rey Momo, se dio inicio a los “Precarnavales” , cada fin de semana hasta que se haga el inicio oficial de la gran fiesta que será desde el viernes 21 de febrero, en las calles de Río se realizan diferentes desfiles con las mejores comparsas de Samba, haciendo en preámbulo al Carnaval, lo que le dará más opciones a los viajeros para conocer y vivir de esta fiesta mundialmente conocida.

Los días de los desfiles oficiales serán el domingo 23 y lunes 24 de febrero, durante estos días el sambódromo será el escenario de innumerables bailarines de las diferentes escuelas tradicionales de samba que deleitarán a los espectadores con sus pegajosos ritmos y movimientos.

Carnaval de Oruro - Bolivia:

A 3.735 metros sobre el nivel del mar se celebra este Carnaval que es una mezcla de tradiciones religiosas con el colorido folclor de la región, declarado por la Unesco como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

La cita este año es del 21 al 24 de febrero, el día central es el sábado 22 cuando se realiza la entrada del Carnaval también conocido como sábado de peregrinación al Socavón en honor a la Virgen de la Candelaria, este es el único Carnaval que tiene a una virgen como protagonista. Algunas de las danzas tradicionales que se presentan en los desfiles son la morenada, la diablada, los caporales, los suri sicuris y los waka waka.