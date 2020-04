Bogotá repuntaba como destino principal de Colombia este año

La apuesta por el turismo digital

marcela díaz sandoval

Karol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo, hace un llamado para que ciudadanos y visitantes cumplan con el simulacro de aislamiento obligatorio, al tiempo que disfrutan las bondades de la tecnología para no dejar de viajar por Colombia y el mundo.

Viajar es lo más parecido a soñar. A vivir nuevas vidas en mundos desconocidos. Es reconfortar el alma, y aprovechar la oportunidad de sentir, saborear y palpar lo que en algún momento solo se vivió en la mente. Viajar es para muchos el placer de disfrutar la vida y la mejor forma de honrar la existencia. La realidad que atraviesa el mundo hoy no permite el movimiento de pasajeros, pero no impide que los turistas dejen de descubrir lugares y de recorrer los sitios que soñaron; por el contrario, propone una forma más amplia de cruzar las fronteras sin incurrir en gastos de transporte.

Se trata del turismo digital, un nuevo concepto de viajes que desde hace unos años empezó a funcionar en el mundo, y que ahora, con la realidad del COVID-19, cobra fuerza y valor. Karol Fajardo Mariño, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT) cuenta cómo lo están implementando en Bogotá, las propuestas que tienen para los viajeros virtuales, habla sobre cómo estaba el sector en la capital del país antes de la pandemia y de las medidas que están tomando para sobrellevar esta situación.

El país vive una época de aislamiento social como medida del Gobierno. ¿Qué opciones de turismo les ofrecen desde el IDT a los colombianos, sin tener que salir de casa?

Queremos que los ciudadanos y visitantes cumplan con el simulacro de aislamiento obligatorio, y que permanezcan en casa, mientras eso sucede pueden acceder a un turismo digital en donde pueden disfrutar de recorridos virtuales en Bogotá y sus atractivos turísticos gracias a que el IDT, de la mano de Google, logró digitalizar 24 sitios turísticos de la ciudad y ponerlos a disposición de todos en Google Street View.

Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.bogotaturismo.gov.co, seleccionar donde dice recorridos virtuales y ahí se descarga una lista con todos los sitios ofreciendo una panorámica de 360° por lugares como Monserrate, el Agroparque Los Soches en Usme, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el Park Way, entre muchos otros atractivos. La idea de esto es inspirar y antojar a los viajeros para la próxima vez que puedan visitar la ciudad.

¿Considera que este es un primer paso para el turismo virtual en Colombia?

Sí. No obstante, en Colombia y a nivel mundial el contacto personal sigue siendo uno de los valores agregados que tenemos en el sector. No es lo mismo visitar un museo solo a que una persona con una sonrisa le haga el recorrido. El calor humano no le reemplaza ninguna tecnología. Este tema virtual nos ayuda es a profundizar el amor hacia la ciudad por parte de los bogotanos y residentes, la idea es que conozcan esos atractivos con los que contamos, para que más adelante se conviertan en grandes anfitriones.

¿Qué tan buenos embajadores son los bogotanos al momento de recomendar la ciudad?

Bogotá lleva más o menos una década activando el turismo y en esa época la cultura turística ha aumentado significativamente. Sin embargo, todavía falta trabajar en esto para que realmente el bogotano sea un embajador del destino, esto significa que el conocimiento de la ciudad es una necesidad para todos.

¿Cuál es la respuesta que esperan de los colombianos con estas propuestas?

Además de los recorridos turísticos también abrimos 12 cursos gratuitos en la misma plataforma para aquellos interesados en el sector turístico, aprovechando que muchos van a estar en la casa. Contamos con alto contenido de calidad que han sido elaborados por la Cámara de Comercio de Bogotá, el SENA y algunos que ya teníamos en turismo sostenible, en emprendimiento y marketing digital, entre otros.

Por lo que no solo es inspirar a los viajeros a que visiten Bogotá cuando ya haya pasado la crisis, sino invitarlos a que no cancelen los viajes, a que los reprogramen y conserven los tiquetes comprados, que vuelvan a esos planes de conocer la capital.

¿Consideran que el turismo virtual es una medida que puede solventar un poco la inestabilidad del sector?

No. El golpe al sector es muy profundo y requiere de ayudas de todo tipo: económicas, técnicas, logísticas, de recursos humanos y de mercadeo cuando tengamos un plan de recuperación. Este golpe va a necesitar de la ayuda de todos los sectores. El turismo virtual es una oferta que estamos sacando frente a la realidad, una oferta próxima, pero vamos a requerir de la ayuda de muchas entidades para poder levantarlo.

¿Cuáles son los retos desde el IDT después de esta realidad?

Además del plan de recuperación, vamos a trabajar fuertemente en el producto turístico de Bogotá. Este lo vamos a basar en la cultura y el turismo de reuniones. Dentro del turismo cultural está todo el tema de arte, música, museos, gastronomía, y el religioso. Dentro del de reuniones están los eventos y grandes conciertos.

Estos dos grandes temas irán complementados con el turismo de naturaleza. También vamos a trabajar en el turismo incluyente y en el comunitario y social, queremos vincular a todas las localidades de la ciudad para que con el potencial de cada una podamos determinar el tipo de turismo que quieren ofrecer, además, deseamos incluir a las personas en situación de discapacidad y personas de la tercera edad.

Muchos no conocemos Bogotá, nos acostumbramos a ella, pero no la aprovechamos. El tema de apropiación de la ciudad nos va a ayudar muchísimo en todas las aristas.

En cuanto a lo que viene solo puedo decir que el turismo ha sido resiliente a todas las crisis, tanto en temas migratorios como en temas sanitarios, así es que confío mucho en que vamos a salir juntos de esta también. La idea es que una vez pase la crisis ya podamos emprender todos estos planes.