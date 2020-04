Nueva York al alcance de todos

The Metropolitan Museum of Art.

La organización oficial de promoción de destinos para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, NYC & Company, en asociación con el Departamento de Asuntos Culturales y la Oficina del Alcalde para los Medios y el Entretenimiento, destaca novedosas formas de experimentar virtualmente el icónico escenario cultural de la ciudad para todas aquellas personas que buscan un escape a la luz de la actual situación mundial del Covid-19. El recurso dispuesto en nycgo.com/virtualnyc, se actualizará periódicamente a lo largo de esta temporada.

“Durante este lapso de tiempo sin precedentes, la comunidad encargada de la promoción del turismo en la ciudad de Nueva York ofrece una muestra virtual, ampliamente enriquecida, de las reconocidas experiencias culturales del destino. Incentivamos a los neoyorquinos y a los viajeros potenciales a expresar su apoyo y acoger al escapismo a través de las ofertas en línea actualmente disponibles de las atracciones, museos, centros de artes escénicas de la ciudad y mucho más", mencionó el presidente y CEO de NYC & Company, Fred Dixon.

La ciudad de Nueva York es la sede de una de las comunidades culturales más grandes del mundo, "y la respuesta de esta comunidad a los inusitados desafíos que enfrentamos ahora, es precisamente lo que necesitamos", manifestó la comisionada interina de Asuntos Culturales, Kathleen Hughes. Desde la emisión de funciones de ópera hasta cursos de educación artística para jóvenes, la comunidad cultural ha trasladado su programación al ámbito virtual para así continuar sirviendo a los residentes y atrayendo a las audiencias. Siempre habrá algo para todos los que quieran experimentar la ciudad Nueva York desde la comodidad de su hogar. Estos son algunos lugares que no se pueden perder.

American Museum of Natural History

Al visitar la página del museo denominada Explore, los más pequeños pueden divertirse con videos educativos y disfrutar de actividades interactivas, cuya intención es promover la conservación y la pasión por el mundo natural.

Intrepid Sea, Air & Space Museum

En la nueva sección del sitio web “Experience Intrepid Anywhere”, las familias pueden hacer un recorrido virtual por este portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, explorar las imágenes de los equipos a bordo, ver entrevistas con ex miembros de la tripulación y aprovechar todos los recursos educativos dispuestos en el sitio.

Museum of the City of New York

El museo continúa destacando la historia de la ciudad de Nueva York con más de 200.000 artículos de su colección en línea, con videos de una amplia gama de programas recientes, disponibles en su canal de YouTube.

The Museum of Illustration

La Sociedad de Ilustradores continuará promoviendo su misión con las exhibiciones, paneles, redifusiones multimedia y actividades para niños en línea, todas alojadas en la sección SI At Your Service de su sitio web oficial.

ReelAbilities Film Festival

El Festival de Cine ReelAbilities, en colaboración con la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía, es el festival más grande del país dedicado a promover la sensibilización y valoración de las vidas, historias y expresiones artísticas de las personas con discapacidades. ReelAbilities se llevará a cabo en línea del 31 de marzo al 6 de abril. Las entradas virtuales, disponibles gratis o a bajo precio (6 dólares), incluyen un enlace a la película, así como una sección de preguntas y respuestas interactivas con los cineastas.

Women Make Movies

Un festival de cine virtual que conmemora el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer, destacando las películas feministas de todo el mundo. Inicialmente lanzado para marzo, los organizadores buscan extender su presentación.

New York City Ballet

City Ballet The Podcast presenta conversaciones en profundidad con bailarines, coreógrafos, miembros de orquestas y mucho más. También vale la pena seguir a @tilerpeck (bailarín principal de NYCB durante más de diez años), quien ayuda a los aspirantes a bailarines a pasar el tiempo con clases de ballet gratuitas en Instagram a la 1 p.m. todos los días.

The Metropolitan Museum of Art

El museo de arte más grande de los Estados Unidos ha lanzado un resumen digital que reúne catálogos de exhibiciones pasadas, series de videos, archivos digitales de conferencias, charlas, presentaciones y mucho más. Los puntos destacados incluyen: The Artist Project, una serie de discusiones que reflejan la colección de más de 470.000 obras del Met, MetCollects, un punto destacado digital de adquisiciones recientes, y Met 360, que ofrece recorridos virtuales.