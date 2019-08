Perú es el invitado de honor de la Vitrina Turística de Anato 2020

Con información de Anato y PromPerú

Perú se ha convertido en destino turístico por excelencia, no solo por la historia y magia de sus ciudades sino por los sabores particulares de su gastronomía, que tanto llaman la atención de viajeros de Latinoamérica y el resto del mundo.



Luego que Perú manifestara su interés de participar como país invitado de honor en la versión número 39 de la Vitrina Turística de Anato, que se realizará del 26 al 28 de febrero, la Junta directiva de la Asociación tomó la decisión de llevarlo a cabo.



“Nos complace anunciar esta noticia. Hemos visto cómo las cifras de colombianos que visitan este país vecino y los peruanos que vienen a conocer Colombia han tenido un constante crecimiento. Queremos que el gran potencial cultural, de aventura, naturaleza y gastronómico sea conocido por toda la industria y que más Agencias de Viajes incorporen este destino dentro de sus paquetes”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



Según datos de Migración Colombia, en el año 2018 se registraron un total de 156.000 visitantes extranjeros provenientes de Perú, lo cual significa un 7 % más que los 145.575 revelados en el año 2017.



Tradicionalmente Perú ha sido uno de los principales emisores de turistas a nuestro país, ubicándose en el top 10, sin embargo, su crecimiento ha sido más notorio durante el 2019, pues para el periodo enero-junio, de acuerdo con la misma fuente, ya se cuentan con 87.346 registros de visitantes peruanos en Colombia, con un crecimiento del 19 % (el más alto de este top).



Actualmente, Perú es el quinto emisor de viajeros a Colombia, después de los Estados Unidos, Argentina, México y Brasil. Y las ciudades colombianas que más visitan son Bogotá, Cartagena Medellín y San Andrés.



Cabe destacar que de acuerdo con la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios del DANE (MTCES), Perú fue uno de los países que más creció en su contribución al ingreso total de divisas a Colombia en el primer trimestre de 2019, siendo solo superado por Estados Unidos.

A su vez, en cuanto al turismo emisivo, Perú también ha sido un importante destino para los colombianos, pues en 2018 un total de 171.519 colombianos viajaron hacia este país, 6,5% más que los 161.007 registrados en 2017.



Además, para lo corrido de 2019 (enero-junio), también se ha presentado un comportamiento positivo en cuanto a las salidas de colombianos a Perú, con un total de 92.627, cifra que se incrementa en 16 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a Migración Colombia.



“Hay mucho qué conocer de este país y qué mejor escenario para hacerlo que en el evento que se ha posicionado como el más importante en su campo en Colombia y referente en el mercado de Latinoamérica, que abre espacio al contacto entre los diferentes actores de la industria y desarrolla actividades promocionales y comerciales que aporten tanto al turismo receptivo, como al emisivo”, concluyó la dirigente gremial.

En los últimos cinco años la llegada de turistas internacionales a Perú creció en 39,7 %

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, reveló que 2.728.733 turistas extranjeros llegaron al Perú en el 2018 por vacaciones, siendo el principal motivo de arribo a Perú.

De acuerdo al PTE 2018, la cantidad de turistas que decidieron vacacionar en territorio nacional creció 8 % en relación al 2017, cuando se registró un total de 2 524 947 vacacionistas extranjeros. Otros motivos de viaje fueron los negocios (15 %) y la visita a amigos o familiares (12 %).

“Este estudio brinda información actualizada y gratuita sobre los extranjeros que visitan el Perú, para que el sector, conociendo a su público, pueda diseñar mejores productos turísticos y así profesionalizar sus servicios”, dijo el ministro Edgar Vásquez Vela.

En el Perfil del Turista Extranjero también se resalta el Top 5 de departamentos más visitados por los vacacionistas: el primer lugar lo tiene Lima (68 %), seguido de Cusco (51 %) y Tacna como tercero (33 %). La lista de preferencias turísticas la cierran Puno (25 %) y Arequipa (22 %). Cabe mencionar que, quienes visitan Tacna ingresan, principalmente, desde la frontera sur.

Gasto de los vacacionistas

Otro dato relevante que revela el Perfil del Turista Extranjero 2018 es que el gasto promedio de los vacacionistas extranjeros se elevó de US$ 988 a US$ 1013 entre los años 2017 y 2018.

Este incremento fue impulsado por la denominada Generación Centennials (de 15 a 24 años), que pasó de US$ 652 a US$ 955 en su gasto, y los llamados Millennials (de 25 a 40 años), con un promedio que se elevó de US$ 819 a US$ 971 en el mismo periodo.

El PTE 2018, además, señala que los vacacionistas permanecieron en Perú aproximadamente 10 noches, tiempo que utilizaron para visitar alrededor de tres departamentos del Perú. Es importante precisar que, el 2017, este tipo de turista se quedaba una noche menos.