Retos de los hoteleros para salir de la crisis por el coronavirus

Redacción Especiales

Uno de los espacios digitales gratuitos que se han realizado en los últimos días fue: Webinar para hoteleros, el cuál contó con la presencia del Viceministro de Turismo, Julián Guerrero; el presidente de Hoteles Estelar, Miguel Diez; el CEO de MyRevenue, Xavier Cárdenas; y la moderación del Presidente de Avia Soluciones Hoteleras, Juan Pablo Franky.

Estos espacios buscan encontrar medios e ideas para que los hoteleros logren preservar sus empresas y salvar el empleo del turismo en Colombia.

(LEA TAMBIÉN: Se buscan emprendedores para ayudar al sector turístico a recuperarse del COVID-19)

Mantener las recomendaciones del Gobierno Nacional para salvaguardar la salud y la seguridad, actuar con cabeza fría, estar listos para adaptar sus modelos de negocios frente a esta situación cambiante, mantener una comunicación activa y no abandonar a clientes y proveedores, son las recomendaciones de los panelistas que asistieron a este espacio.

Según el Viceministro de Turismo, es importante que los hoteleros revisen los temas que se pueden mejorar en sus negocios. “En este proceso de adaptación, también habrá oportunidades y no será el pez grande el que se coma al chico, sino el más rápido, el que se come al lento. Esta crisis va a pasar, es hora de actuar con empatía, es el momento de pensar en los demás, en cómo puedo contribuir o mejorar”, agregó Guerrero.

Adicionalmente, el vocero del Gobierno Nacional, aseguró que es importante no suspender la comunicación con sus clientes, con sus grupos de interés. La gente, muchas veces reacciona con el aislamiento y no es lo adecuado cuando se están esperando mensajes de solidaridad y que se les escuche. Mantenerse comunicado no es solo para decir temas de costos, sino para manejar una comunicación basada en la empatía y el sentir con los clientes lo que está pasando”, señaló el Viceministro.

Para Miguel Diez, Presidente de Hoteles Estelar, el mayor reto que han enfrentado ha sido cambiante de la situación, todos los días sale una nueva medida o se agudiza el panorama. “Y es algo que tenemos que revisar con mucho cuidado. Debemos estar muy atentos a esos cambios y estar monitoreando. Recuerden, lo que enfrentamos hoy es posible que cambie mañana, y debemos irnos adaptando a cada una de las medidas que recomiende el Gobierno Nacional”, destacó Diez.

(LEA TAMBIÉN: Aislamiento por coronavirus: Los expertos en viajar también se quedan en casa)

Xavier Cárdenas, enfatizó en la recomendación del vocero del Gobierno Nacional, quien asegura que es importante mantener una comunicación asertiva con el ecosistema del hotel. “Yo sí quiero resaltar la importancia de mantener la comunicación con los clientes porque manteniendo ese vínculo uno puede medir las condiciones de la crisis y puede saber cómo se están generando las cosas, es decir, reconocer si ya se están activando las reservas, si se están reprogramando eventos y modificando fechas de encuentros”, agregó el CEO de My Revenue.

Además, puntualizó que, “el 35 % de los eventos se anularon, pero muchos están modificando la reserva y no cancelando. Así que los hoteleros deben insistir, llamar, mantener una comunicación, concretar fechas y organizar un calendario”.

Por otro lado, el Presidente del gremio que reúne a los hoteleros, Gustavo Toro, ofreció su ayuda a los hoteleros que estén y no estén vinculados a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y agregó que su portal web cuenta con material disponible al público donde comparten guías para el hotelería. Las personas podrán consultar más información en la página web de la asociación.

(LEA TAMBIÉN: La ocupación hotelera de Colombia sigue marcando mínimos históricos por el coronavirus)

“Esta situación la vamos a superar, yo espero que todos logremos sortear esta crisis y volvamos a florecer nuestro país que cada vez más demanda por turistas nacionales y extranjeros. Yo pienso que vamos a tener un importante número de personas que querrán salir, volver a viaja, reconocer su país. Y aquí tenemos que estar preparados los hoteles para cumplir con los huéspedes”, enfatizó Toro.

Juan Pablo Franky, moderador del webinar, concluyó que es el momento de apoyar por todos los medios posibles a nuestra industria hotelera. Debemos explorar e identificar el mejor camino para que, apoyados en nuestra cultura y en nuestra naturaleza, podamos recuperar las ocupaciones. Por ahora, es tiempo para mantenernos firmes, realistas, positivos y comunicarnos. Dando lo mejor de cada uno y estando unidos lograremos sobrellevar mejor esta crítica situación.