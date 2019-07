Viveajar, el emprendimiento que le apuesta al turismo sostenible

marcela díaz sandoval

Viajar es quizás una de las actividades que mayor placer generan en el ser humano. Una salida de la ciudad por más efímera que sea revitaliza los sentidos y con ello los pensamientos y las emociones. Viajeros hay de todo tipo: mochilero, explorador, cultural, familiar, solitario y el infaltable viajero de negocios, que usualmente renuncia a tantos vuelos y carreteras porque son más frecuentes que los días de la semana.

Sandra Howard, exviceministra de Turismo, y Eduardo Osorio, exgerente de Fontur, son la excepción. Durante cuatro años trabajaron recorriendo las regiones más escondidas de Colombia para conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus posibles potenciales turísticos y sus vocaciones. Probaron a qué saben, olieron sus paisajes, vieron cómo se mueven y trabajaron de la mano de las comunidades por el desarrollo sostenible de sus territorios.

Hoy, meses después, y retirados de la administración pública, el sentir y la misión siguen siendo el mismo: “Sumamos esfuerzos con las regiones y con el amor que tenemos por el país, y consideramos que todo esto no lo podíamos dejar. Tenemos la obligación de seguir trabajando por el desarrollo del turismo en Colombia y ahí fue donde nació Viveajar”, cuenta Howard.

El resultado de una sumatoria de esfuerzo, conocimiento y experiencia que busca ser el aliado estratégico para las empresas del sector turístico. “Decidimos asociarnos los dos junto con ECO Corp, una firma con 16 años de experiencia en Latinoamérica, que ha implementado proyectos de resultoría en comunicación estratégica y formación en más de 650 organizaciones públicas y privadas”, añade Eduardo Osorio, líder del área de asuntos públicos de Viveajar.

Su diferencial no solo está en la estrategia y en el catálogo de productos y servicios que ofrecen, a pesar de que es integral porque incluye: producción de contenidos y noticias especializadas en turismo, gestión y promoción integral de destinos, investigación y formación para desarrollar las capacidades técnicas y humanas que exige el mercado. Su diferencial está en la filosofía que identifica al abogado y a la comunicadora social, la cual quieren compartir con Colombia, la región y el mundo.

“Nuestro pilar está basado en el turismo sostenible, no hay otra forma de hacer turismo hoy en día. Cualquier proyecto que desarrollemos tiene que contemplar el beneficio sociocultural de las comunidades anfitrionas, la protección de los recursos naturales, y que financieramente contribuya a mejorar las condiciones económicas de la gente donde se está desarrollando la actividad”, enfatiza Howard, líder del área de asuntos públicos de Viveajar.

A lo que Eduardo Osorio agrega: “El turismo se hace desde las regiones, el turismo implica un acompañamiento directo a las autoridades regionales y a los prestadores de servicio de la región. Por supuesto que los entes territoriales tienen muchas cosas en qué pensar, pero el turismo no lo pueden dejar por debajo, por eso las autoridades que manejen esta área deben tener una fuerza, un conocimiento y una capacidad muy importante para liderar todos estos planes estratégicos”.

Viveajar, que busca transmitir desde su nombre que invertir en viajar es invertir en vivir, no solo está pensado para desarrollar proyectos en Colombia, sino en la región. “Tenemos algunas alianzas estratégicas en otros países, porque el turismo sostenible no es solo en Colombia y las necesidades no son solo nacionales. De hecho, el tema de asuntos públicos, unido al de formación, serán nuestros apalancadores para el segundo semestre, porque están dirigidos a toda la cadena de valor del sector”, revela Lucía Montealegre, gerente de la compañía.

Así es como, “conociendo lo que desde la institucionalidad se estaba promoviendo, cuáles programas funcionaban y dónde estaban las necesidades, buscamos alinear al sector privado para que trabajemos en la misma dirección, creando sinergias y no haciendo esfuerzos atomizados. Queremos seguir apostándole al desarrollo de la actividad turística sostenible del país”, concluye Sandra Howard.