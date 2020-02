“EF Challenge 2020”

Rigoberto Urán busca estudiantes que compartan en inglés soluciones a problemas globales

Con información de EF

El ciclista Rigoberto Urán, junto a EF Education First, convocan a estudiantes y a colegios para que, dentro del mensaje “Alza tu voz”, participen en la competencia mundial de oratoria en inglés “EF Challenge 2020”. La iniciativa busca que jóvenes de bachillerato de 14 a 18 años expresen sus puntos de vista sobre problemáticas o temas de actualidad y graben en video su discurso respondiendo a la pregunta ¿Cuál es el problema global que más te apasionaría resolver?

“Hoy tenemos muchos problemas y dificultades que debemos enfrentar. En mi carrera he pasado por muchas cosas y lo importante es soñar. En mi mente desde niño estaba ir a Europa y correr un Tour de Francia y lo logré. Mijitos para avanzar hay que hacer cambios. Llegar a casa y que digan que no hay agua para una ducha o que el hambre, la salud y la falta de educación afectan a los niños es difícil. Atrévanse y cuenten cuáles son sus ideas para ayudar al mundo”, comenta Rigoberto.

Natalia Ortiz, ganadora de la competencia en el 2019 y en su momento estudiante de grado once del Colegio Hispanoamericano Conde Ansúrez de Bogotá, asegura que “el “EF Challenge” no es solo construir un buen discurso o poder pronunciar palabras en inglés. Es poder transmitir un mensaje y querer inspirar a la gente y eso fue lo que me motivo a participar. Tener la oportunidad de conocer a personas de otros países que tienen esa mentalidad de transformación ante temas como el cambio climático o la crisis migratoria, nos permite abrir la mente ante estas situaciones”.

El estudiante ganador del “EF Challenge 2020” será invitado a unirse al “Youth Leadership Forum” de EF durante una semana en Nueva York en agosto de 2020 y tendrá la oportunidad de visitar la sede de las Naciones Unidas. Además, el segundo lugar recibirá un curso de dos semanas en cualquier destino EF y los otros participantes recibirán becas para tomar cursos en el exterior.

También se premiará al colegio que tenga mayor interacción y número de estudiantes participando en la competencia, con una charla motivacional para toda la comunidad académica por parte del ciclista colombiano Rigoberto Urán, subcampeón del Giro de Italia 2013, 2014, Tour de Francia 2017 y medallista olímpico en Londres 2012.

¿Cómo participar? (Concurso gratuito)

Los colegios interesados en participar deberán ponerse en contacto con EF para confirmar su participación. Una vez el colegio esté confirmado para participar, los estudiantes deben completar un formulario de registro. La fecha máxima de registro es el 17 de abril de 2020. Los estudiantes deben redactar un discurso que responda la pregunta ¿Cuál es el problema global que más te apasionaría resolver?, en el que puedan inspirar a otros jóvenes. El discurso debe ser en inglés y deberá ser entregado a la persona responsable de la iniciativa en el colegio. La duración debe ser de 3 a 5 minutos. Se elegirá un finalista de cada colegio, quien deberá presentar su discurso frente a un panel de jueces en los eventos finales de cada ciudad. Los ganadores serán elegidos el 30 de mayo de 2020 en el evento final en Bogotá. Solo pueden participar estudiantes de colegios que se inscriban de las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Eje Cafetero, Duitama, Pasto, Popayán, Valledupar, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Montería y Yopal.