Rostros de la migración vestirán el espacio público de Colombia

Con información de Corporación Otraparte

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, y desde la iniciativa ciudadana El Derecho a No Obedecer, proyecto de la Corporación Otraparte, decidieron aprovechar esta fecha para impulsar reflexiones alrededor de la migración, explorar las historias que se tejen en torno a ella y dar mensajes de acogida e integración a los refugiados y migrantes que llegan a nuestras ciudades.

Es así que realizarán la acción Rostros de la Migración, en la que instalarán fotografías gigantes con los rostros de personas provenientes de venezuela, de habitantes de las comunidades de acogida y ciudadanía en general en fachadas y paredes de varios lugares simbólicos del país.

Esto como parte de la agenda de la Toma cultural por la Integración en América Latina: Lo que nos une no tiene fronteras, que se realizará entre el 17 y 22 de junio en diferentes países de la región. De esta manera, pretenden visibilizar narrativas positivas de integración, historias que permitan generar empatía y así combatir la xenofobia.

"Cada uno de nosotros tiene una historia diferente y lo que queremos hacer con esto es sensibilizar a la ciudadanía e institucionalidad, para acoger a nuestros hermanos venezolanos, porque esto no es un tema de nacionalidad sino de humanidad, ya que ellos tuvieron que migrar no porque quisieron sino porque se vieron obligados a hacerlo", señala Lilibeth Villamizar, coordinadora en Cúcuta de El Derecho a No Obedecer.

Lo harán con el apoyo de Fundación PLAN, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de Inside Out Project (proyecto de arte participativo que ha reunido a más de 260.000 personas en 129 países buscando generar transformaciones sociales a través del arte).

Las instalaciones serán en:

Bogotá: jueves 20 de junio a las 10:00 a.m. Fachada Fundación PLAN (Carrera 15 # 87-86).

Cúcuta: jueves 20 de junio a las 4:00 p.m. Centro Comercial Ventura Plaza, en la Plazoleta Amelia. También haremos instalaciones en el Puente Elías M. Soto, por la Av. Libertadores y en el Puente Carlos Ramírez París, por la redoma de San Mateo.

*'El Derecho a No Obedecer' es una plataforma de la Corporación Otraparte que propone, desarrolla y acompaña procesos de incidencia ciudadana para que aumenten su impacto en Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta.

*'La Fundación PLAN' es una organización de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, miembro de Plan International con presencia en 75 países del mundo. En Colombia tenemos una trayectoria de 56 años implementando proyectos en pro del desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.