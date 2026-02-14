Logo El Espectador
La Huerta
14 de febrero de 2026 - 04:08 p. m.

Así viajan las flores colombianas que se exportan por San Valentín

El viaje de una flor colombiana comienza mucho antes de despegar: puede tardar más de 70 semanas en cultivarse, seleccionarse y empacarse antes de iniciar el recorrido que la llevará desde los cultivos hasta vitrinas de más de 100 países del mundo.

Leidy Barbosa

Leidy Barbosa

Unidad de Video

