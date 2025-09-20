No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Día del Amor y la Amistad: “Nada es comparable a la dicha de amar” 

El filósofo español Rafael Narbona, autor de “Maestros de la felicidad”, vuelve con “Elogio del amor” (Roca Editorial), una obra en la que reflexiona acerca de la naturaleza del sentimiento que celebramos en familia y con amigos. Fragmento.

Rafael Narbona * / Especial para El Espectador
20 de septiembre de 2025 - 05:02 p. m.
Rafael Narbona y la portada de su nuevo libro, con el sello Roca Editorial.
Foto: Cortesía de Penguin

Sin amor, mi vida estaría vacía. El amor no es algo efímero, sino una forma de plenitud. El amor de Romeo y Julieta se celebra siglo tras siglo porque nos parece inmortal, pese a su final trágico. En el óleo de Brueghel el Viejo, los amantes se enfrentan a la Muerte. Es cierto que su gesto resulta inútil, pero su desafío es muy elocuente. Aparentemente se limitan a ignorarla, pero su actitud, lejos de ser simple inconsciencia, sugiere que no creen en ella, pues están convencidos de que su amor no quedará reducido a polvo y olvido. 

Vivimos...

Temas recomendados:

Día del Amor y la Amistad

libro Elogio del amor

Rafael Narbona

