“Los mensajes ocultos del agua”, según el científico japonés Masaru Emoto

A través de la fotografía de alta velocidad, el doctor Masaru Emoto descubrió que los cristales formados en el agua congelada revelan cambios cuando se dirigen hacia ellos pensamientos específicos y concentrados. Foto: Cortesía Pengui

Prólogo

Conforme leas este libro, me gustaría que evaluaras tu vida. De manera más específica, que te preguntaras si eres feliz.

Claro que tu definición de felicidad dependerá de quién eres, pero ¿acaso tienes una sensación de paz en tu corazón, un sentimiento de seguridad sobre tu futuro y un sentimiento de anticipación cuando te despiertas por la mañana? Si podemos llamar a esto felicidad, ¿entonces dirías que en este momento eres feliz?

Creo poder afirmar con certeza que no mucha gente será capaz de responder a esto con un sí...