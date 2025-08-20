No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Estilo de Vida
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Los mensajes ocultos del agua”, según el científico japonés Masaru Emoto

En su nuevo libro, el reconocido investigador muestra cómo la influencia de nuestros pensamientos, palabras y sentimientos en las moléculas de agua puede tener un impacto positivo en la Tierra y en nuestra salud personal. En Colombia con el sello editorial Grijalbo.

Masaru Emoto * / Especial para El Espectador
20 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
A través de la fotografía de alta velocidad, el doctor Masaru Emoto descubrió que los cristales formados en el agua congelada revelan cambios cuando se dirigen hacia ellos pensamientos específicos y concentrados.
A través de la fotografía de alta velocidad, el doctor Masaru Emoto descubrió que los cristales formados en el agua congelada revelan cambios cuando se dirigen hacia ellos pensamientos específicos y concentrados.
Foto: Cortesía Pengui

Prólogo

Conforme leas este libro, me gustaría que evaluaras tu vida. De manera más específica, que te preguntaras si eres feliz.

Claro que tu definición de felicidad dependerá de quién eres, pero ¿acaso tienes una sensación de paz en tu corazón, un sentimiento de seguridad sobre tu futuro y un sentimiento de anticipación cuando te despiertas por la mañana? Si podemos llamar a esto felicidad, ¿entonces dirías que en este momento eres feliz?

Creo poder afirmar con certeza que no mucha gente será capaz de responder a esto con un ...

Por Masaru Emoto * / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

Masaru Emoto

libro Los mensajes ocultos del agua

la relación de los seres humanos con el agua

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar