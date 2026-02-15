Logo El Espectador
15 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.

Senderismo a ritmo de ovejas en Santander: así es la Reserva La Llanada

En la Reserva La Llanada, en Concepción, Santander, podrá vivir una experiencia de senderismo rodeado de montañas, tradición campesina y naturaleza. Este destino ofrece tres senderos con distintos niveles de dificultad, ideales tanto para caminantes principiantes como para quienes buscan un reto moderado.

Mariana Álvarez Barrero

