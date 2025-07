“Somos los protagonistas de nuestro viaje a la luz”: médica Elsa Lucía Arango

Portada del libro de Elsa Lucía Arango en el que la autora acompaña paso a paso a los lectores a través de un viaje de descubrimiento para sanar interiormente cuando es necesario hablar de la muerte. Foto: elsaluciaarango.co

Somos los protagonistas de nuestro viaje a la luz. Mensajes desde mi consulta

Desde hace alrededor de treinta años acompaño a personas en proceso de duelo. No tengo la menor duda de que lo que más desean es recibir un mensaje de consuelo de su ser querido. Un reporte que les diga: “Crucé al otro lado, llegué bien, todo en orden”. Algo que les confirme que él o ella sigue vivo; quieren cerciorarse de que, aunque no tiene el cuerpo físico con que lo conocieron, su esencia, su alma, no ha muerto y los continúa amando y cuidando. Anhelan...