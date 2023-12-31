Escucha a tu estómago, prevención y detección temprana del cáncer gástrico

Un espacio de diálogo para sensibilizar sobre la importancia de la prevención, la identificación de los signos y síntomas de alerta, los factores de riesgo y la detección temprana del cáncer gástrico, promoviendo el acceso oportuno a la información y fomentando hábitos de vida saludables que contribuyan a reducir el impacto de esta enfermedad.
9:00 a.m. – 9:15 a.m.
Conferencia introductoria “Panorama del cáncer gástrico en Colombia”
Dr. Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer
9:15 a.m. – 9:50 a.m.
Conversación "La alimentación en la lucha contra el cáncer gástrico, ¿por qué importa lo que comemos?"
Irene Trejus, nutricionista de la Liga Colombiana Contra el Cáncer
Claudia Briceño, jefe del Departamento de Nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá
Dr. Hernando Marulanda, médico internista y gastroenterólogo
Modera: Diego Quiceno, periodista de El Espectador
9:50 a.m. – 10:10 a.m.
Entrevista en vivo con testimonio de paciente de cáncer gástrico
Olga Lucía Mora, paciente de cáncer gástrico
Modera: Diego Guauque Peña, periodista de Caracol TV
10:10 a.m. – 10:40 a.m.
Conversatorio: Prevención y detección temprana, escucha a tu estómago
Dra. Devi Puerto, directora de salud pública del Instituto Nacional de Cancerología
Dr. Ricardo Oliveros, médico cirujano gastrointestinal
Dr. Cristian Gualdrón, gastroenterólogo de Selika Medical
Dr. Edgar Pulido, director médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer
Modera: Dra. Fernanda Hernández, editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol