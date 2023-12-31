Escucha a tu estómago, prevención y detección temprana del cáncer gástrico

Conversación "La alimentación en la lucha contra el cáncer gástrico, ¿por qué importa lo que comemos?"

Irene Trejus, nutricionista de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Claudia Briceño, jefe del Departamento de Nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá

Dr. Hernando Marulanda, médico internista y gastroenterólogo

Modera: Diego Quiceno, periodista de El Espectador

