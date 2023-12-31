Noticias de Escucha A Tu Estomago Prevencion Y Deteccion Temprana Del Cancer Gastrico

Escucha a tu estómago, prevención y detección temprana del cáncer gástrico

Un espacio de diálogo para sensibilizar sobre la importancia de la prevención, la identificación de los signos y síntomas de alerta, los factores de riesgo y la detección temprana del cáncer gástrico, promoviendo el acceso oportuno a la información y fomentando hábitos de vida saludables que contribuyan a reducir el impacto de esta enfermedad.

Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2026

Hora: 9:00 a.m a 11:00 a.m.

Organizan:

Con el apoyo de:

Agenda:

9:00 a.m. – 9:15 a.m.

Conferencia introductoria “Panorama del cáncer gástrico en Colombia”

Dr. Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

9:15 a.m. – 9:50 a.m.

Conversación "La alimentación en la lucha contra el cáncer gástrico, ¿por qué importa lo que comemos?"

Irene Trejus, nutricionista de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Claudia Briceño, jefe del Departamento de Nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá

Dr. Hernando Marulanda, médico internista y gastroenterólogo

Modera: Diego Quiceno, periodista de El Espectador

9:50 a.m. – 10:10 a.m.

Entrevista en vivo con testimonio de paciente de cáncer gástrico

Olga Lucía Mora, paciente de cáncer gástrico

Modera: Diego Guauque Peña, periodista de Caracol TV

10:10 a.m. – 10:40 a.m.

Conversatorio: Prevención y detección temprana, escucha a tu estómago

Dra. Devi Puerto, directora de salud pública del Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Ricardo Oliveros, médico cirujano gastrointestinal

Dr. Cristian Gualdrón, gastroenterólogo de Selika Medical

Dr. Edgar Pulido, director médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Modera: Dra. Fernanda Hernández, editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol

Panelistas:

Dr. Wilson Cubides,
director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Irene Trejus,
nutricionista de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Olga Lucía Mora,
paciente de cáncer gástrico

Dra. Devi Puerto,
directora de salud pública del Instituto Nacional de Cancerología

Dr. Ricardo Oliveros,
médico cirujano gastrointestinal

Dr. Edgar Pulido,
director médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer

Moderadores:

Diego Quiceno,
periodista de El Espectador

Diego Guauque Peña,
periodista de Caracol TV

Dra. Fernanda Hernández,
editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol

La organización del evento se reserva el derecho de admisión y permanencia en el recinto. El ingreso y la continuidad dentro del foro estarán sujetos al cumplimiento de las normas de convivencia, seguridad y respeto establecidas por los organizadores.

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