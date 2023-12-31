Innovación económica y empresarial sostenible: construyendo una competitividad segura

Foros El Espectador y Caracol Televisión presentan un espacio de análisis y conversación estratégica entre líderes empresariales, tomadores de decisión y actores clave del país comprender los escenarios económicos, sociales y energéticos que enfrenta Colombia, y tomar decisiones informadas para innovar, crecer y sostener sus negocios con una mirada realista y de largo plazo sobre la sostenibilidad.
Más información: Amparo Chirivi,
Jefe de Foros
Cel: 3208518523
Correo: achirivi@caracoltv.com.co
09:00 a.m. - 9:30 a.m.
Conferencia de apertura: Legados ambientales: ¿Cómo funciona la transferencia de derechos de construcción?
Adriana Soto Carreño, secretaria distrital de Ambiente de Bogotá
9:30 a.m. – 9:45 a.m.
Conferencia: La transferencia de derechos de construcción a debate: la oportunidad que depende del estado de conservación.
Juan Carlos Rivera, director de Economía y Gobierno de la Universidad Ean
9:45 a.m. – 10:45 a.m.
Panel: Potencial de las transferencias de derechos de construcción para la restauración
German Andrade, asesor senior de la Dirección General del Instituto Humboldt
Henry Garay Sarasty, director General de EcoNat
Beatríz Helena Laverde, gerente seccional Bogotá de Arquitectura y Concreto
Moderadora: Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean
10:45 a.m. 11:45 p.m.
Panel: Alternativas de restauración para las áreas de manejo especial de Bogotá
María Claudia García, directora del Jardín Botánico de Bogotá
Ignacio Barrera, miembro de la Junta Directiva de SER-AIC (La Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica)
Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Moderador: Sergio Silva, Periodista y editor de ambiente de El Espectador
11:45 a.m. – 12:00 p.m.
Conferencia de Cierre: Legado y compromiso con la ciudad: un llamado a la acción
Adriana Soto Carreño, secretaria distrital de Ambiente de Bogotá