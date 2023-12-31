Logo El Espectador
Innovación económica y empresarial sostenible: construyendo una competitividad segura

Foros El Espectador y Caracol Televisión presentan un espacio de análisis y conversación estratégica entre líderes empresariales, tomadores de decisión y actores clave del país comprender los escenarios económicos, sociales y energéticos que enfrenta Colombia, y tomar decisiones informadas para innovar, crecer y sostener sus negocios con una mirada realista y de largo plazo sobre la sostenibilidad.

Agenda:

09:00 a.m. - 9:30 a.m.

Conferencia de apertura: Legados ambientales: ¿Cómo funciona la transferencia de derechos de construcción?

Adriana Soto Carreño, secretaria distrital de Ambiente de Bogotá

9:30 a.m. – 9:45 a.m.

Conferencia: La transferencia de derechos de construcción a debate: la oportunidad que depende del estado de conservación.

Juan Carlos Rivera, director de Economía y Gobierno de la Universidad Ean

9:45 a.m. – 10:45 a.m.

Panel: Potencial de las transferencias de derechos de construcción para la restauración

German Andrade, asesor senior de la Dirección General del Instituto Humboldt

Henry Garay Sarasty, director General de EcoNat

Beatríz Helena Laverde, gerente seccional Bogotá de Arquitectura y Concreto

Moderadora: Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean

10:45 a.m. 11:45 p.m.

Panel: Alternativas de restauración para las áreas de manejo especial de Bogotá

María Claudia García, directora del Jardín Botánico de Bogotá

Ignacio Barrera, miembro de la Junta Directiva de SER-AIC (La Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica)

Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Moderador: Sergio Silva, Periodista y editor de ambiente de El Espectador

11:45 a.m. – 12:00 p.m.

Conferencia de Cierre: Legado y compromiso con la ciudad: un llamado a la acción

Adriana Soto Carreño, secretaria distrital de Ambiente de Bogotá

