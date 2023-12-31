Transformación digital y tecnología: claves para la innovación y la competitividad

Foros El Espectador y Caracol Televisión realizarán un espacio de conversación para explorar las oportunidades y desafíos de la transformación digital en Colombia y cómo las empresas y las organizaciones pueden aprovechar las tecnologías digitales para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Vamos a conocer el estado actual de la transformación digital en Colombia, identificando tecnologías emergentes y cómo la Inteligencia artificial y otras tecnologías están impulsando la innovación y el desarrollo en distintos sectores.