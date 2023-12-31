Transformación digital y tecnología: claves para la innovación y la competitividad

Foros El Espectador y Caracol Televisión realizarán un espacio de conversación para explorar las oportunidades y desafíos de la transformación digital en Colombia y cómo las empresas y las organizaciones pueden aprovechar las tecnologías digitales para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Vamos a conocer el estado actual de la transformación digital en Colombia, identificando tecnologías emergentes y cómo la Inteligencia artificial y otras tecnologías están impulsando la innovación y el desarrollo en distintos sectores.
Fecha: 16 de julio de 2026
Hora: 9:00 a.m a 12:30 p.m.
Lugar: Salvio 93 – Carrera 12 #93 – 75 Salón Gran SalvioBogotá
Contacto: Amparo Chirivi,
Jefe de Foros
Cel: 3208518523
Correo: achirivi@caracoltv.com.co
Contacto: Camilo Martinez,
director de foros
Cel: 3043331480
Correo: camartin@caracoltv.com
9:00 a.m. – 9:50 a.m.
PANEL 1: Transformación digital: la gran apuesta por la competitividad
Objetivo: Analizar cómo la transformación digital se ha consolidado como un eje estratégico para la competitividad empresarial, identificando las principales oportunidades, barreras y factores de éxito en su implementación, así como las decisiones clave que deben adoptar las organizaciones en Colombia para acelerar su madurez digital y generar valor sostenible en un entorno cada vez más dinámico y tecnológico.
9:50 a.m. – 10:40 a.m.
PANEL 2: IA y modelos empresariales que transforman
Objetivo: Explorar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los modelos de negocio en distintos sectores, identificando casos de uso concretos, oportunidades de generación de valor y desafíos éticos, operativos y regulatorios, con el fin de orientar a las organizaciones en la adopción estratégica de estas tecnologías para impulsar la innovación, la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos.
10:40 a.m. – 11:10 a.m.
CONVERSACIÓN: El reto de la ciberseguridad
Objetivo: Identificar los principales riesgos y desafíos en materia de ciberseguridad en el contexto de la transformación digital, resaltando estrategias, capacidad y buenas prácticas que permitan fortalecer la protección de sus activos digitales, garantizando la continuidad del negocio y generando confianza en entornos cada vez más interconectados y expuestos a amenazas.
11:10 a.m. - 12:00 a.m.
PANEL 3: ¿Cómo potenciar las empresas a través de la tecnología?
Objetivo: Destacar la incorporación efectiva de tecnologías digitales, haciendo énfasis en la transformación de procesos y la gestión del cambio organizacional, identificando estrategias para facilitar la adopción tecnológica, minimizar resistencias internas y asegurar una implementación sostenible y orientada a resultados y a usuarios.