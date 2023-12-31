World Business Forum Bogotá 2026 En 2026 celebramos una nueva edición del World Business Forum Bogotá, un punto de encuentro donde las ideas más poderosas del mundo se conectan con los desafíos y oportunidades de nuestra región. Organizan Speakers Francis Ford Coppola

Creatividad Renée Mauborgne

Estretegia Carl Lewis

Alto rendimiento Rita McGrath

Innovación y crecimiento Efrén Martínez

Self-Management Tricia Wang

IA y el futuro del trabajo Scott D. Anthony

Disrupción Pilar Jericó

Liderazgo

La organización del evento se reserva el derecho de admisión y permanencia en el recinto. El ingreso y la continuidad dentro del foro estarán sujetos al cumplimiento de las normas de convivencia, seguridad y respeto establecidas por los organizadores.