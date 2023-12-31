No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Noticias de World Business Forum Bogota 2026
World Business Forum Bogotá 2026
En 2026 celebramos una nueva edición del World Business Forum Bogotá, un punto de encuentro donde las ideas más poderosas del mundo se conectan con los desafíos y oportunidades de nuestra región.
Fecha: Octure de 2026
Lugar: Double Tree by Hilton Parque 93, carrera 11B no. 96-59, salón Pacífico
Organizan
Speakers
Francis Ford Coppola Creatividad
Renée Mauborgne Estretegia
Carl Lewis Alto rendimiento
Rita McGrath Innovación y crecimiento
Efrén Martínez Self-Management
Tricia Wang IA y el futuro del trabajo
Scott D. Anthony Disrupción
Pilar Jericó Liderazgo
La organización del evento se reserva el derecho de admisión y permanencia en el recinto. El ingreso y la continuidad dentro del foro estarán sujetos al cumplimiento de las normas de convivencia, seguridad y respeto establecidas por los organizadores.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.