World Business Forum Bogotá 2026

En 2026 celebramos una nueva edición del World Business Forum Bogotá, un punto de encuentro donde las ideas más poderosas del mundo se conectan con los desafíos y oportunidades de nuestra región.

Fecha: Octure de 2026

Lugar: Double Tree by Hilton Parque 93, carrera 11B no. 96-59, salón Pacífico

Organizan

Speakers

Francis Ford Coppola
Creatividad

Renée Mauborgne
Estretegia

Carl Lewis
 Alto rendimiento

Rita McGrath
Innovación y crecimiento

Efrén Martínez
 Self-Management

Tricia Wang
IA y el futuro del trabajo

Scott D. Anthony
Disrupción

Pilar Jericó
Liderazgo

La organización del evento se reserva el derecho de admisión y permanencia en el recinto. El ingreso y la continuidad dentro del foro estarán sujetos al cumplimiento de las normas de convivencia, seguridad y respeto establecidas por los organizadores.

