Conmigo Garrapata era todo bien. Se puede decir que era mi parcera, que estaba pa las que fuera. No andaba en chismes, ni le gustaba armar bonches. Ni siquiera metía vicio, y eso que dormía en la misma celda de Tote, que es toda una aspiradora. A veces me ayudaba a encaletarme los moños. Se los ponía en los calzones y cuando me los largaba le veía el amortigüe lleno de ronchas. Por ahí decían que era herpes. Yo no sé si estaba agriada o qué. Mientras yo me iba a Moscú, ella me hacía trenzas en la cancha y me contaba vainas del hijo y del esposo, pero en los cuatro años que llevaba aquí, ninguno de esos carechimbas había venido a visitarla. No era tan aleta, como las del patio seis. Esa era más bien sana. Solo que se escondía detrás de la cortina de plástico cuando las otras se iban a bañar. Ahí se quedaba mirándolas calladita y con la cara colorada. Pero las más abejas la batían y le gritaban que dejara de meterse el dedo. Ese era el único momento del día en que se aliviaba. Si hubiera tenido con quién tirar otro gallo habría cantado. Pero aquí las divas y los chachos comen fino. Las areperas a los bagres ni los voltean a mirar. Yo traté de aterrizarla. Le advertí que dejara el visaje, que no jeteara tanto. Pero se puso muy sombra y vea: tanta miradera le costó la vida. Una mañana Aracely la pilló tocándose a costa de ella y ese mismo día, después del almuerzo, le clavó un tenedor por la espalda. ¡Uy... la percanta quedó paleta! ¡Eso fue tremenda desinflada! ¡Yo esa vez me quedé azul! Ni se imagina el bonche que se armó. El taquero apareció en persona, todas le vimos la jetica. Las iguanas nada que podían con nosotras, empezaron fue a ventiar bolillo pa´ lao y lao. Y yo, abril que llegó mayo, pero qué va. Me alcanzaron a dar. Todavía tengo los morados. Siempre que me miro las piernas pienso en Garrapata, en que esa última paja le salió bien cara, pero así son las arrecheras: tarde o temprano se pagan.

