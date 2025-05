Alergias alimentarias: ¿Qué deberían incluir los restaurantes en sus menús?

Existen nueve principales alérgenos que producen alergias alimentarias. Estos son: leche de vaca, huevo, trigo, soya, pescado, frutos secos, mariscos, maní y el ajonjolí. Foto: Getty Images - fcafotodigital

No he conocido a una sola persona en el mundo que no disfrute de algún alimento en especial. Desde helados cremosos hasta jugosos y exquisitos trozos de carne, la comida puede convertirse en una auténtica fiesta de sabor para el paladar. Sin embargo, en este universo de placeres gastronómicos también existen laberintos difíciles de sortear. Esta historia tiene como protagonistas a aquellos comensales que deben convivir con alergias alimentarias, donde lo que para unos es un manjar, para otros puede ser una amenaza. Me incluyo entre ellos....