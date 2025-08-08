Aquí está el paso a paso para preparar migas de chicharrón

Resume e infórmame rápido

Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchas preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo.”

Gastronomía: Latinoamericana . Una receta de aprovechamiento Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Pan (preferiblemente del día anterior)

Agua

Chicharrón (mejor si tiene buena cantidad de grasa)

Pimentón (rojo o del que tengas a mano)

Paprika (dulce o picante, al gusto)

Aceite de jengibre y cebolla larga (opcional, pero muy recomendado)

Preparación

Remojar el pan

Corta el pan en trozos pequeños y ponlo en un recipiente con un poco de agua. Déjalo remojar entre 5 y 10 minutos hasta que se ablande.

Preparar el chicharrón

En una sartén grande, cocina el chicharrón hasta que esté bien dorado y haya soltado parte de su grasa. Puedes retirarlo cuando esté a tu gusto: crocante o más suave.

Asar el pimentón

Lleva el pimentón directamente al fuego para quemar la piel (puedes usar una hornilla de gas). Una vez que se enfríe, retira la piel, las semillas y las venas. Este proceso le dará un sabor ahumado muy especial.

Formar las migas

En la misma sartén donde preparaste el chicharrón, añade el pan remojado. Cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que se formen las migas.

Agregar sabor

Incorpora el aceite de jengibre y cebolla larga (si lo tienes), el pimentón asado picado, el chicharrón dorado y una pizca de paprika. Mezcla bien para integrar todos los sabores.

