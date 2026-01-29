Logo El Espectador
Aquí están los ingredientes para hacer unas albóndigas de pollo rellenas de jamón y queso

El toque secreto de sabor en esta receta es el vino blanco. Toma nota.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
29 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve estas albóndigas de pollo rellenas de queso y jamón con cebollín por encima.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Ivannag82
Un poco de la historia de este plato

Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa.

Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.

En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con fríjoles, lentejas, sopas de verduras o arroz. Como dato curioso en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.

Gastronomía: Latinoamericana.

Puedes usar esta opción como entrada para una cena con amigos

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 pechuga deshuesada
  • 1/2 cebolla picada en cuadritos
  • 1 cucharada de queso parmesano
  • condimentos: sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, comino, cilantro y orégano
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de pan rallado
  • Cebollín chino
  • Queso mozzarella
  • Jamón
  • Aceite de oliva
  • Vino blanco
  • 1 cucharada de queso crema

Preparación

Con un procesador o cuchillo, pica finamente las pechugas de pollo.

Mezcla con sal, pimienta y tus condimentos favoritos.

Forma bolitas y rellénalas con cubitos de queso y jamón.

Calienta una sartén a fuego medio con un poco de aceite.

Dora las albóndigas por todos los lados, tapando el sartén para que se cocinen uniformemente, unos 8-10 minutos.

Preparar la salsa

En la misma sartén, saltea la cebolla hasta que esté transparente.

Agrega el vino blanco y deja que el alcohol se evapore, aproximadamente 2 minutos.

Añade la crema de leche, queso crema y parmesano. Sazona con sal y pimienta al gusto. Regresa las albóndigas al sartén con la salsa.

Tapa y cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos más, para que se mezclen los sabores y las albóndigas terminen de cocinarse.

Sirve caliente, decorando con cebollín chino picado.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

