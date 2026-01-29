Aquí están los ingredientes para hacer unas albóndigas de pollo rellenas de jamón y queso

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de este plato
Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa.
Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.
En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con fríjoles, lentejas, sopas de verduras o arroz. Como dato curioso en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.
Gastronomía: Latinoamericana.
Puedes usar esta opción como entrada para una cena con amigos
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 pechuga deshuesada
- 1/2 cebolla picada en cuadritos
- 1 cucharada de queso parmesano
- condimentos: sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, comino, cilantro y orégano
- 1 huevo
- 1/2 taza de pan rallado
- Cebollín chino
- Queso mozzarella
- Jamón
- Aceite de oliva
- Vino blanco
- 1 cucharada de queso crema
Ver receta en video aquí
Preparación
Con un procesador o cuchillo, pica finamente las pechugas de pollo.
Mezcla con sal, pimienta y tus condimentos favoritos.
Forma bolitas y rellénalas con cubitos de queso y jamón.
Calienta una sartén a fuego medio con un poco de aceite.
Dora las albóndigas por todos los lados, tapando el sartén para que se cocinen uniformemente, unos 8-10 minutos.
Preparar la salsa
En la misma sartén, saltea la cebolla hasta que esté transparente.
Agrega el vino blanco y deja que el alcohol se evapore, aproximadamente 2 minutos.
Añade la crema de leche, queso crema y parmesano. Sazona con sal y pimienta al gusto. Regresa las albóndigas al sartén con la salsa.
Tapa y cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos más, para que se mezclen los sabores y las albóndigas terminen de cocinarse.
Sirve caliente, decorando con cebollín chino picado.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧