Aquí te enseñamos a hacer una tabla de quesos para Año Nuevo

Usa también en esta tabla de quesos, jamón de cerdo y aceitunas. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia de los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.

Gastronomía: Francesa . Que tu mesa se destaque en Año Nuevo en esta preparación Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Jamón serrano

Chorizo español

Mermelada de pimentón

Salami

Queso gouda

Queso mozarella

Uvas

Uchuvas

Frutos secos

Tostadas

Queso crema

Preparación

Para empezar elige 3 tipos de quesos, córtalos en formas diferentes (cubos, triángulos, bastones) para que se vea más abundante y lindo.

Agrega algo dulce en este caso usé uvas, mermelada de pimentón.

Añado tostadas, mix de nueces y palitos de queso.

Agrega jamón serrano, salami, chorizo vela, aceitunas. Disfruta.

