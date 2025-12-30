Logo El Espectador
Aquí te enseñamos a hacer una tabla de quesos para Año Nuevo

Sirve esta preparación con arándanos o uchuvas para disfrutar.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
30 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Usa también en esta tabla de quesos, jamón de cerdo y aceitunas.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia de los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.

Gastronomía: Francesa.

Que tu mesa se destaque en Año Nuevo en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Jamón serrano
  • Chorizo español
  • Mermelada de pimentón
  • Salami
  • Queso gouda
  • Queso mozarella
  • Uvas
  • Uchuvas
  • Frutos secos
  • Tostadas
  • Queso crema

Preparación

Para empezar elige 3 tipos de quesos, córtalos en formas diferentes (cubos, triángulos, bastones) para que se vea más abundante y lindo.

Agrega algo dulce en este caso usé uvas, mermelada de pimentón.

Añado tostadas, mix de nueces y palitos de queso.

Agrega jamón serrano, salami, chorizo vela, aceitunas. Disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

