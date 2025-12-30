Aquí te enseñamos a hacer una tabla de quesos para Año Nuevo

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los frutos secos
El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.
Gastronomía: Francesa.
Que tu mesa se destaque en Año Nuevo en esta preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- Jamón serrano
- Chorizo español
- Mermelada de pimentón
- Salami
- Queso gouda
- Queso mozarella
- Uvas
- Uchuvas
- Frutos secos
- Tostadas
- Queso crema
Preparación
Para empezar elige 3 tipos de quesos, córtalos en formas diferentes (cubos, triángulos, bastones) para que se vea más abundante y lindo.
Agrega algo dulce en este caso usé uvas, mermelada de pimentón.
Añado tostadas, mix de nueces y palitos de queso.
Agrega jamón serrano, salami, chorizo vela, aceitunas. Disfruta.
