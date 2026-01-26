Aquí te enseñamos dos formas de preparar fríjoles en casa: receta e ingredientes

Acompaña a estos fríjoles con aguacate y plátano maduro. Foto: Diana León

Un poco de la historia de los fríjoles

Los fríjoles se cultivan en Colombia desde hace más de 7.000 años, incluso antes de la llegada de los europeos, y ya eran fundamentales en la alimentación de pueblos indígenas como los muiscas y comunidades del suroccidente andino, que los sembraban junto al maíz.

Con el tiempo, se consolidaron como un alimento esencial de la cocina regional, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, donde hacen parte de platos emblemáticos que reflejan la historia y la identidad cultural del país.

Nutricionalmente, los fríjoles aportan proteína vegetal, fibra y minerales como hierro, magnesio y potasio, y al combinarse con arroz forman una proteína más completa gracias a sus aminoácidos complementarios, resultado de una sabiduría alimentaria tradicional. Comer saludable implica comprender y combinar bien los alimentos y prepararlos en casa con métodos simples, por lo que un plato de fríjoles con arroz puede ser parte de una alimentación equilibrada y consciente. Volver a los fríjoles también significa reconectar con la cultura, la cocina casera y una relación más amable con la comida.

Gastronomía: Latinoamericana . Los tiempos de cocción varían según el utensilio que escojas Tiempo de preparación: 45 minutos.

45 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de fríjoles, yo usé tipo cargamanto rojo (previamente remojados)

4 tazas de agua o la suficiente si no tienes olla multifunción

½ plátano maduro

150 gramos de lomo de cerdo

1 cucharadita de sal (o al gusto)

Preparación

Opción 1: en olla multifuncional

Tiempo de preparación: 30-45 minutos

Escurre los frijoles previamente remojados desde la noche anterior

Ponlos en la olla multifuncional junto con el agua, el plátano maduro y el lomo de cerdo.

Cierra la tapa y selecciona la función fríjoles. Programa 10 minutos.

Una vez finalizado el tiempo, deja que la presión salga de forma natural y segura.

Abre la olla, agrega la sal, mezcla suavemente y ajusta al gusto. Sirve calientes.

Opción 2: fríjoles sin olla multifunción ni a presión

Tiempo de preparación: 3–4 horas

Escurre los frijoles después del remojo desde la noche anterior

Pon los fríjoles en una olla grande y cúbrelos con agua, asegurándote de que el nivel del agua sea aproximadamente el doble del volumen de los frijoles, de modo que queden completamente sumergidos durante la cocción.

Adiciona plátano maduro y el lomo de cerdo.

Ponlos a fuego medio, luego baja el fuego y cocina a fuego medio–bajo.

Cocina con la olla semi tapada durante unas 3-4 horas o hasta que los frijoles estén bien suaves. Revísalos cada hora para revisar si necesitan más agua.

Apaga el fuego y agrega la sal al final de la cocción, ajusta al gusto.

Deja reposar unos minutos antes de servir.

Montaje

Sirve con hogao, arroz y plátano maduro

