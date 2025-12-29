Arroz con almendras y ciruelas pasas para darle la bienvenida al 2026

Este arroz con arroz con almendrases ideal para acompañar tus carnes favoritas. Foto: Getty Images - Stefan Tomic

Un poco de la historia de las almendras

Las almendras se han mencionado desde la mitología griega. En los años 600-900 después de Cristo, el árbol de almendras empezó a florecer en España, Marruecos, Grecia e Israel. Esta cosecha alimentó a los exploradores que viajaban por “la ruta de seda” a China. Más adelante, los padres franciscanos llevaron las almendras desde España a California y en el siglo XX su cultivo fue firmemente establecido ahí.

Gastronomía: Latinoamericana . Acompaña con tu proteína favorita Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de arroz

3 tazas y media de agua

1/2 taza de fideos

Sal al gusto

4 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Lo primero que debes hacer es sofreír la cebolla morada, el ajo y los fideos.

Cuando todo esté dorado, mezcla con el arroz.

Agrega el agua y la sal, deja que seque y tapa.

Añade ciruelas pasas, almendras picadas. Tapa de nuevo, espera cinco minutos más y estará listo para disfrutar.

