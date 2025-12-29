Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Arroz con almendras y ciruelas pasas para darle la bienvenida al 2026

Sirve con lomo de cerdo o pavo. ¡Delicioso!

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
29 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Este arroz con arroz con almendrases ideal para acompañar tus carnes favoritas.
Este arroz con arroz con almendrases ideal para acompañar tus carnes favoritas.
Foto: Getty Images - Stefan Tomic
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de las almendras

Las almendras se han mencionado desde la mitología griega. En los años 600-900 después de Cristo, el árbol de almendras empezó a florecer en España, Marruecos, Grecia e Israel. Esta cosecha alimentó a los exploradores que viajaban por “la ruta de seda” a China. Más adelante, los padres franciscanos llevaron las almendras desde España a California y en el siglo XX su cultivo fue firmemente establecido ahí.

Vínculos relacionados

Aquí está la receta para preparar bondiola de cerdo en “air fryer”
Ingredientes y receta para hacer pollo en leche de coco y curry
Así es el restaurante que convierte la comida saludable en un placer para el paladar

Gastronomía: Latinoamericana.

Acompaña con tu proteína favorita

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz
  • 3 tazas y media de agua
  • 1/2 taza de fideos
  • Sal al gusto
  • 4 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Lo primero que debes hacer es sofreír la cebolla morada, el ajo y los fideos.

Cuando todo esté dorado, mezcla con el arroz.

Agrega el agua y la sal, deja que seque y tapa.

Añade ciruelas pasas, almendras picadas. Tapa de nuevo, espera cinco minutos más y estará listo para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Arroz

Recetas con arroz

Receta para Año Nuevo

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.