Arroz con almendras y ciruelas pasas para darle la bienvenida al 2026

Un poco de la historia de las almendras
Las almendras se han mencionado desde la mitología griega. En los años 600-900 después de Cristo, el árbol de almendras empezó a florecer en España, Marruecos, Grecia e Israel. Esta cosecha alimentó a los exploradores que viajaban por “la ruta de seda” a China. Más adelante, los padres franciscanos llevaron las almendras desde España a California y en el siglo XX su cultivo fue firmemente establecido ahí.
Gastronomía: Latinoamericana.
Acompaña con tu proteína favorita
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 3 tazas y media de agua
- 1/2 taza de fideos
- Sal al gusto
- 4 cucharadas de aceite de oliva
Preparación
Lo primero que debes hacer es sofreír la cebolla morada, el ajo y los fideos.
Cuando todo esté dorado, mezcla con el arroz.
Agrega el agua y la sal, deja que seque y tapa.
Añade ciruelas pasas, almendras picadas. Tapa de nuevo, espera cinco minutos más y estará listo para disfrutar.
