Así se prepara el pan con chicharrón, el desayuno ganador del mundial de Ibai

Con más de 12 millones de votos en redes sociales, esta receta peruana fue elegida como la mejor en una competencia global organizada por el streamer español Ibai Llanos. Sin embargo, detrás del triunfo viral hay una historia de tradición, esfuerzo y sabor que nace en mercados como el de San Camilo, en Arequipa.

Tatiana Gómez Fuentes
19 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
El pan con chicharrón es un exponente de la gastronomía peruana. Recientemente fue elegido en el Mundial de Desayunos realizado por el español Ibai Llanos, como el mejor.
Foto: Getty Images - antorti

¿Quién no ha tenido un placer culposo? Respóndase esta pregunta con los ojos cerrados, pensando en eso que lo pone a salivar con solo imaginarlo. Para algunos pueden ser dulces; para otros, salsas, gaseosas o galguerías como papas en paquete. Pero, como dice mi abuela que tiene 93 años: “la vida está en la muela”. Siempre que come, repite esa frase como un mantra, y reafirma que si no fuera por los alimentos, no habría vivido tanto.

Es verdad, la comida no es culpa, sino felicidad plena. En cada bocado no solo hay sabor, hay historia,...

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

nancy pantoja(iz8la)Hace 5 minutos
Quédelicias se ven. Soy amante de los asados, los chicharrones, la lechona, el horneado y fritanga de mi querido departamento de Nariño. Ahora que se le ha quietado el tabú al cerdo de ser dañino, es muy bueno conocer otras formas de prepararlo. Gracias
