Así se prepara el pan con chicharrón, el desayuno ganador del mundial de Ibai

El pan con chicharrón es un exponente de la gastronomía peruana. Recientemente fue elegido en el Mundial de Desayunos realizado por el español Ibai Llanos, como el mejor. Foto: Getty Images - antorti

¿Quién no ha tenido un placer culposo? Respóndase esta pregunta con los ojos cerrados, pensando en eso que lo pone a salivar con solo imaginarlo. Para algunos pueden ser dulces; para otros, salsas, gaseosas o galguerías como papas en paquete. Pero, como dice mi abuela que tiene 93 años: “la vida está en la muela”. Siempre que come, repite esa frase como un mantra, y reafirma que si no fuera por los alimentos, no habría vivido tanto.

Es verdad, la comida no es culpa, sino felicidad plena. En cada bocado no solo hay sabor, hay historia,...