05 de septiembre de 2026 - 10:00 p. m.
Bollo de yuca con queso costeño: Historia y recetas de la Costa Colombiana
A sus 54 años, el sincelejano Alex Quessep -cocinero, arquitecto e investigador de la cocina del Caribe-, ha hecho de la mesa un lugar para narrar. Nieto de inmigrantes sirios y libaneses, dueño del restaurante Palo de Mango en Barranquilla y autor del libro Condumio: relatos de un cocinero, habla de lo que significa la cocina colombiana, de por qué para él la comida no separa sino que iguala, y de la razón por la qué Colombia le sabe a maíz.
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