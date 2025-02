Buena, bonita y barata: esta es la historia de la empanada “más rica” de Pasto

La empanada de la cafetería Café con Pan ha sido tres veces galardonada como la mejor de Pasto, Nariño. Fue creada por María Josefina Guerrero. Foto: María José Guerrero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el corazón de Pasto, Nariño, hay un lugar donde el aroma de la tradición se mezcla con la calidez de un legado familiar. María José David Guerrero es la guardiana de una receta que ha conquistado los paladares de locales y visitantes con una empanada que ha sido reconocida tres años consecutivos como la mejor de la ciudad. Su historia es la de una herencia culinaria transmitida de generación en generación, con el amor y la dedicación de una familia que ha convertido un simple bocado en un símbolo de identidad.

“Yo llevo un legado”, dice con orgullo, en entrevista para El Espectador, David Guerrero, quien administra una sucursal de un negocio que ha marcado la gastronomía de Pasto por más de cuatro décadas. Su historia comienza con su abuela, Josefina Guerrero, quien sembró en su familia el amor por la cocina. “Nací y crecí en el ambiente de la empanada por parte de mi abuela. Fui muy cercana a ella, fue prácticamente quien me crio, ella fue la creadora de la empanada”, cuenta.

A pesar de haber seguido otros caminos en su juventud, María José decidió regresar a la tradición que le dio identidad. “Me enfoqué en la elaboración de las empanadas. Soy la gestora, la que maneja y controla para que tengamos un producto de calidad sin perder la tradición”, explica. Aunque se independizó del local principal, mantiene intacta la esencia de la empanada que ha hecho historia en Pasto. Su negocio, ubicado en la calle 21 número 25-30, en pleno centro de la ciudad, ofrece una mayor variedad de productos, pero la estrella sigue siendo la misma: la empanada tradicional, aquella que ha sido galardonada como la mejor de Pasto durante tres años consecutivos.

Ganar un concurso gastronómico tres años seguidos no es una hazaña menor. ¿Qué hace que esta empanada sea tan especial? Ella lo tiene claro: la clave está en la calidad, la constancia y el amor por el oficio. “Lo más importante es la disciplina, durante mucho tiempo no le hemos bajado a la calidad”, afirma. No obstante, hay un ingrediente clave que diferencia su empanada de otras exponentes: el añejo. “Aquí en Nariño es muy conocido. La mayoría de las empanadas se hacen con esa masa, que debe tener el punto exacto de crocancia. Si la masa es gruesa, lo primero que masticas es solo masa, y eso no permite disfrutar el verdadero sabor”.

La técnica también es fundamental; en el establecimiento hacen todo a mano, sin moldes. Estiran la masa para que tenga la textura delgada perfecta, lo que le da un crujiente especial al freírla. El relleno tampoco se queda atrás; es otro punto fuerte. La empanada está hecha con carne de cerdo y res, arroz, arvejas y un guiso con abundante cebolla, que le imprime un toque esencial para el sabor. “Un guiso con mucha cebolla tiene más sazón”, asegura.

El proceso de fritura también se suma a este arte culinario. “El aceite no puede estar ni muy alto ni muy bajo. Mi abuela me enseñó un truco: echar una bolita de añejo al aceite y, si sube a la superficie, es el momento exacto para freír la empanada. También hay que estar atentos para separarlas correctamente, evitando que se rompan. Y, por supuesto, el acompañante perfecto: el ají, un ingrediente fundamental en una empanada. Un buen ají resalta todos los sabores”, añade.

Cada año, en octubre, Pasto se convierte en el epicentro de la gastronomía nariñense con Gastrodiversa, un evento que reúne a los mejores exponentes culinarios de la región. En este festival, que ya ha entregado nueve ediciones, se celebran conversatorios, charlas con chefs internacionales y competencias que ponen a prueba la destreza y el conocimiento de los participantes.

Uno de los concursos más esperados es el de la mejor empanada, en el que María José triunfó en 2021, 2022 y 2023. “Nos califican en vestuario, limpieza, organización y tiempo de preparación. Están todo el tiempo observando cómo trabajamos y nos preguntan sobre los ingredientes, nuestra historia y motivación”, explica.

El jurado está compuesto por expertos nacionales e internacionales, quienes evalúan cada detalle. “Al final del concurso, prueban las empanadas y deben cumplir con muchos requisitos: el guiso, el añejo, el tiempo de fritura. Todo tiene que estar en el punto exacto”, detalla. Pero más allá de los premios, para ella lo más importante es el reconocimiento de su trabajo y el de su familia. Dice con certeza que quizá su abuela nunca imaginó que la receta de su empanada llegaría a ganar premios impulsada desde la tradición.

El éxito de su empanada no ha pasado desapercibido. María José ha recibido invitaciones para participar en conversatorios sobre gastronomía y amasijos tradicionales. “Sería magnífico llevar este legado a otras ciudades y representar a mi familia con nuestra empanada”.

Mientras tanto, sigue atendiendo su local, donde cada día recibe a decenas de clientes que buscan probar la empanada que ha sido reconocida como la mejor de Pasto. “Son muchísimos, no podría dar un número exacto”, dice entre risas. La empanada que cuesta solo $1.300, no es solamente un ícono de la gastronomía pastusa, sino también un pedazo de historia servida en un crujiente bocado. En cada mordisco, se siente el amor de generaciones, el esfuerzo de una familia y el sabor de una tradición que, gracias a María José, sigue vigente.

🥩🥧 Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦