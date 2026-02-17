Buscan al mejor chef joven del mundo: así puede inscribirse

Ardy Ferguson, ganador del Premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2025. Foto: S. Pellegrino Young Chef Academy

S.Pellegrino Young Chef Academy anunció el lanzamiento de la séptima edición de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, una iniciativa global creada para identificar y apoyar a los chefs menores de 30 años más prometedores del mundo.

Más que una competencia, el proyecto funciona como una plataforma de desarrollo profesional que impulsa el talento emergente a través de mentoría, acceso a figuras influyentes de la gastronomía y visibilidad internacional. Su objetivo es ayudar a los jóvenes cocineros a desarrollar su propia voz culinaria y acelerar sus carreras.

La competencia está abierta durante cuatro meses a candidatos de todo el mundo. Los participantes son divididos en 15 regiones y preseleccionados por ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Los chefs seleccionados compiten en 15 Finales Regionales, y los ganadores avanzan a la Grand Finale. Durante el proceso, son evaluados en tres criterios clave: habilidad técnica, creatividad y creencia personal.

Como novedad en esta edición, la academia presenta una nueva iniciativa de mentoría que refuerza su compromiso de acompañar a los chefs más allá del evento. En este marco, Ardy Ferguson, ganador global de la edición 2024–25, participará en una experiencia de tutoría de tres semanas junto a dos reconocidos chefs que integraron el jurado anterior: Julien Royer, fundador y chef de Odette en Singapur, y Jeremy Chan, fundador y chef de Ikoyi en Londres. Esta mentoría busca ofrecer orientación profesional significativa e inspirar a los nuevos postulantes.

Ardy Ferguson, ganador de la edición 2024–25, reflexionó acerca de su experiencia y dijo: “S.Pellegrino Young Chef Academy ha sido una experiencia inolvidable y me ha brindado oportunidades de maneras que no podría haber imaginado. Poder seguir aprendiendo con chefs que tanto admiro es increíble, y me permite seguir impulsando mi carrera y aprovechar todo lo que ofrece la Academia a medida que continúo creciendo como chef”.

Las postulaciones para la séptima edición están abiertas desde el 16 de febrero hasta el 9 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial. Los candidatos deben presentar un plato insignia que refleje su habilidad técnica, creatividad y creencia personal.

Tras la fase inicial de selección, los elegidos avanzarán a las 15 Finales Regionales, celebradas en distintas partes del mundo. Los ganadores regionales competirán en la Grand Finale ante un gran jurado de chefs de reconocimiento internacional. Además del premio principal, los participantes podrán aspirar a tres premios colaterales que reconocen la responsabilidad social, la conexión con el patrimonio culinario y la expresión de creencias personales a través de la gastronomía.

Edad: deben ser mayores de edad según las normas vigentes en el país de participación y con fecha de nacimiento no anterior al 15/02/1996.

Experiencia: deben haber acumulado experiencia de trabajo a tiempo completo de por lo menos 1 año en uno o más restaurantes/empresas de catering como “commis” o “chef de cuisine”, o bien “chef de partie” o “sous chef” (no es imprescindible que el período de 1 año de trabajo se haya realizado en el mismo restaurante).

Idioma: el idioma oficial del concurso es el inglés, por lo tanto, quienes se postulen deben poder expresarse en inglés hablado y escrito. No obstante, con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de inscripción, se permitirá la presentación de candidaturas en uno de los siguientes idiomas: inglés, chino mandarín, español, francés, italiano, alemán, portugués.

Las candidaturas presentadas en un idioma distinto a los anteriormente mencionados no se considerarán válidas.

Jeremy Chan, fundador y chef de Ikoyi, Londres, comentó: “Lo que hace S.Pellegrino Young Chef Academy especial es que se centra en la individualidad y las creencias personales. Cocinar al más alto nivel requiere convicción tanto como habilidad, y esta competencia brinda a los jóvenes chefs el espacio y la confianza para desarrollar su propia voz. Poder apoyar ese proceso e interactuar con chefs en un momento tan formativo de sus carreras es increíblemente gratificante ”.

