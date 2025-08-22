Carimañolas, bollos y bolis: la importancia de la comida callejera en Barranquilla

"La comida callejera no es chatarra. Llamarla así es irrespetuoso y desconoce su valor nutricional y cultural", dice el chef colombiano Álex Quessep. Foto: Getty Images

La vida laboral es como un laboratorio culinario: uno se encuentra con personas dulces, otras amargas, algunas ácidas y, por qué no, hasta insípidas. Es un ejercicio constante de observación y cuidado, como una buena receta que hay que probar varias veces para saber con qué ingredientes quedarse. En ese proceso conocí a Natalia, colega y buena amiga, dulce como un boli de Kola Román con leche y, sin temor a exagerar, una de las mejores exponentes de lo que significa la cultura costeña del país.

Compartimos muchas cosas, pero sobre todo la...