Chocoshow: fechas y ciudad para disfrutar del evento

El cacao regresa a Corferias con una nueva edición de Chocoshow, feria que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en el recinto ferial de Bogotá. Corferias abrirá sus puertas para revelar la importancia del cacao y su impacto integral, abarcando escenarios económicos, culturales, sociales y ambientales. El cacao es materia prima y también un símbolo nacional de identidad, tradición y desarrollo sostenible, que representa el esfuerzo y la creatividad de más de 65 mil familias cacaocultoras del país.

El poder del cacao colombiano estará presente en Chocoshow, organizado por Corferias y Fedecacao, y se reflejará en cada stand de los pabellones del recinto ferial, donde se demostrará cómo este producto es capaz de transformar vidas, territorios y economías. Hoy, el cacao colombiano se proyecta como un referente mundial en la producción de cacao fino y de aroma, reconocido por su calidad, sostenibilidad y valor cultural.

El evento, en su séptima edición, espera reunir a más de 18.000 visitantes en torno a un espectáculo único que contará con experiencias, exhibiciones y actividades que exaltan el valor de este fruto. Además, presentará una muestra comercial con 130 expositores, convirtiéndose en un espacio propicio para la generación de negocios y el intercambio de conocimiento entre productores, transformadores y amantes del cacao.

¿Cuáles serán las actividades?

Chocoshow pondrá en escena dos expresiones emblemáticas de la cultura cacaotera. Por un lado, el concurso de Catabras Cacaoteras visibiliza la tradición de las canastas recolectoras del campo convertidos en piezas creativas, arreglos con frutos, hojas y elementos del cultivo que cuentan historias del territorio y celebran la inventiva de las familias productoras. “Será un desfile donde el ingenio del cacaocultor embellece los canastos y evoca lugares y símbolos de nuestras regiones”, destacó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Corferias.

En paralelo, el Tercer Campeonato Nacional de Degruyada llevará al público al corazón del oficio: equipos mixtos de cacaocultores extraen manualmente los granos del cacao, mostrando la destreza, el cuidado por la pureza y el trabajo en conjunto que caracteriza a esta práctica en las fincas. La competencia se realizará con parejas conformadas por un hombre y una mujer, fases de clasificación y una final el domingo.

La evaluación considerará tiempo y prolijidad del proceso; el uso de vestimenta típica otorga un beneficio en la calificación. Además, se proyecta una gran muestra de miles de frutos maduros que llenará el recinto de formas y colores, subrayando la diversidad del cacao colombiano.

Una de las apuestas más innovadoras de esta edición será el Túnel Sensorial Inmersivo, un escenario diseñado para que los visitantes vivan un recorrido por las diferentes etapas del proceso productivo del cacao, simulando la experiencia de visitar una finca cacaotera.

En la primera etapa, dedicada al cultivo, los asistentes encontrarán plántulas de cacao, hojas y herramientas utilizadas en la siembra, que permitirán conocer de cerca el origen del fruto.

La segunda etapa, correspondiente al área de beneficio, recreará una finca cacaotera con elementos tradicionales del proceso de recolección, como tijeras, costales de fique rellenos de algodón y un área de secado, donde se mostrará el cuidado con que se manipulan los granos para preservar su calidad.

Finalmente, en la tercera etapa, enfocada en la transformación, se exhibirán máquinas artesanales del Santuario del Cacao, utilizadas en la elaboración de productos derivados, junto con una mesa de exhibición que mostrará las múltiples aplicaciones del grano en alimentos, cosméticos y artesanías.

De esta forma, el Túnel Sensorial Inmersivo ofrecerá una experiencia educativa y multisensorial que conectará al público con la esencia y la riqueza de la cacaocultura colombiana.

Además, Chocoshow contará con espacios diseñados para todos los públicos y edades, que complementan la experiencia sensorial de la feria. Entre ellos, ChocoKids, un lugar interactivo en el que los más pequeños podrán aprender sobre el cacao a través de actividades lúdicas y pedagógicas; los talleres, donde expertos compartirán conocimientos sobre transformación, elaboración y uso del cacao en diferentes productos; y las Cacao Talks, un ciclo de charlas y conferencias que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre los retos y oportunidades del sector.

Además, la feria contará con el Concurso “La Mejor Almendra de Cacao”, que se realizará en el Pabellón 8, nivel 2. En este espacio, Fedecacao reconocerá a los tres productores con las almendras de mejor calidad y aroma del país. Las muestras, previamente analizadas en el laboratorio de la Fedecacao en San Vicente de Chucurí, representan la excelencia del cacao colombiano y su posicionamiento como producto de clase mundial.

¿Cuál es el objetivo alrededor del cacao colombiano?

Estas actividades reflejan el crecimiento sostenido que ha experimentado la cacaocultura en Colombia, tanto en su dimensión cultural como económica. Según datos de Fedecacao, en 2024 el país alcanzó una producción de 67.678 toneladas de grano de cacao, consolidando al departamento de Santander como el mayor productor nacional, con 28.044 toneladas, equivalentes al 41 % de la producción total.

Asimismo, el 95 % del cacao colombiano está catalogado por la International Cocoa Organization (ICCO) como fino de sabor y aroma, lo que le otorga una ventaja competitiva en los mercados internacionales de alta gama. De acuerdo con ProColombia, las exportaciones de cacao y sus derivados superaron los 130 millones de dólares, consolidando este producto como uno de los emblemas agrícolas del país.

“Detrás de cada cifra hay una historia de esfuerzo familiar, de manos que siembran, cuidan y transforman el cacao con dedicación. Este cultivo no solo impulsa la economía rural y genera empleo; también representa el trabajo digno de miles de familias que, con amor por la tierra, hacen posible que el cacao colombiano sea un orgullo nacional y una fuente de desarrollo para las regiones”, destacó Eduard Baquero López, presidente ejecutivo de Fedecacao.

