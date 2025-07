Cocina colombiana, una de las mejores del mundo en 2025. ¿En qué posición quedó?

Plato típico de la cocina colombiana. Foto: ARCHIVO VEA

Los sabores colombianos volvieron a dar de qué hablar entre las mejores propuestas gastronómicas del mundo. Entre preparaciones dulces y saladas, la cocina colombiana logró ubicarse por encima de reconocidas tradiciones culinarias como la argentina, húngara y coreana. En el listado también se destacaron recetas de países como Polonia y Turquía, entre otras.

El listado 100 Best Cuisines in the World, publicado por TasteAtlas, fue el encargado de anunciar la posición de la cocina tricolor en este destacado ranking, ubicándola entre las 20 mejores del mundo con un puntaje de 4.3. Productos locales como el café, frutas como la uchuva y el chontaduro, e incluso el queso costeño, dieron muestra de la riqueza y diversidad de la despensa colombiana.

Entre arepas, arroz con coco, lechona, calentado y sancocho colombiano, el país sigue abriéndose paso en las vitrinas gastronómicas del mundo. Allí no solo se exaltan los sabores, sino también se pone en evidencia la importancia de los territorios, la resignificación de la cocina tradicional y la defensa de lo autóctono, consolidando a Colombia como una nación que continúa haciendo historia a través de sus bocados.

Platos como el ajiaco, la avena, el canelazo, la tradicional picada y el cholado también dieron de qué hablar, no solo por su sabor, sino por las rutas gastronómicas que han surgido a partir de ellos, elevando la cultura colombiana ante los ojos del mundo.

Grecia con un puntaje de 4,60, seguida de Italia con 4,59, México con 4,52, España con 4,50 y Portugal, que también alcanzó un puntaje de 4,50, fueron las cocinas que encabezar el listado 100 Best Cuisines in the World.

Mientras que Serbia ocupó el puesto 15 con un puntaje de 4,40, Brasil se situó en el 16 con 4,39, seguida de Croacia en el 17 con 4,36. Colombia se posicionó en el lugar 18 con un puntaje de 4,34, empatada con Vietnam en el puesto 19, mientras que Hungría cerró el top 20 con 4,33.

