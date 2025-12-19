Logo El Espectador
Gastronomía y Recetas
Cócteles con tragos colombianos: así los prepara una de las mejores “bartender” del país

Detrás de la barra de El Barón, en Cartagena, Colombia, se encuentra Luna Orellano, una experta en gastronomía líquida. Reconocida como la “tatuadora de sirenas”, transforma ingredientes locales y licores colombianos en cócteles que son auténticos relatos líquidos. En cada sorbo despierta memorias, tradiciones y creatividad.

Tatiana Gómez Fuentes
19 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Rosarito, coctel de mezcla ojo de tigre, piña, limón, cilantro, bitter picante. Una bebida elaborada con ingredientes locales colombianos.
Foto: El Barón, Cartagena

Hace unos meses, caminaba con mi amigo Juan Pablo Tettay por la Plaza de San Pedro Claver, en Cartagena, cuando nos encontramos con un lugar que guarda historia tanto en la tierra como en el mar. Nos sentamos en las mesas de afuera, donde la brisa refrescante no deja de soplar, y pedimos dos bebidas para disfrutar del momento.

Elegí un Ruby, un cóctel con vodka, vermut de uva Isabel, Campari, amaro de mora criolla y corozo, con un toque de bitter de toronja. Los sabores amargos y especiados combinaban a la perfección con el ritmo de los...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

