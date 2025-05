“Coffee party”: la fiesta que cambia el alcohol por café y se vuelve tendencia

Coffe Parties Foto: Getty Images - Giselleflissak

Preste mucha atención a esta información y, por favor, no la confunda con aquel movimiento político que surgió en Estados Unidos como respuesta al Tea Party. Sí, ese mismo que promovía “un diálogo más respetuoso y constructivo, enfocado en la participación ciudadana, la transparencia y la reforma del sistema político”. No, no vamos por ese camino. Lo que le voy a contar ahora es algo completamente distinto: una nueva forma de celebrar, una noche de fiesta sin una sola gota de alcohol, donde el protagonista no es el trago, sino el café y la...