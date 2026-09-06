Coliflor asada con tahini: guarnición fácil y deliciosa

Esta coliflor asada con tahini conquistará paladares en un solo bocado. Foto: Harry Sasson

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Uno de los ingredientes más característicos y particulares de las cocinas del Medio Oriente es el tahini. Sin embargo, en otras latitudes se ha creado una confusión sobre el mismo: se trata de la pasta de sésamo o ajonjolí, de sabor un tanto amargo y tostado, y textura densa, cremosa y aceitosa, similar a la mantequilla de maní.

Este es un ingrediente fundamental en el hummus de garbanzos (tahini, garbanzos, aceite de oliva, limón, páprika…), y de allí que esta preparación también se conozca como tahini de garbanzos. Y como si no fuera poco, en las cocinas del Magreb se utiliza un recipiente llamado tajine (de barro y con tapa cónica), que también les da su nombre a los estofados en cuya cocción se utiliza.

Todo suena parecido, pero son diferentes. Vamos a concentrarnos en el tahini, con el que prepararemos una crema emulsionada igual a la que se usa en los shawarmas o en los sándwiches de falafel, esta vez para acompañar unas ricas tajadas de coliflor asadas, que es de las formas más ricas y sorprendentes en las que se puede disfrutar este vegetal.

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Gastronomía: Latinoamericana . Sirve también con nueces Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 cabeza de coliflor cortada en rodajas gruesas

1/2 taza de aceite de oliva

Sal

Ingredientes para la salsa de tahini

1/4 de taza de tahini (pasta de sésamo o ajonjolí)

1 diente de ajo (opcional)

2 a 3 cucharadas de jugo de limón fresco

3 a 6 cucharadas de agua helada

Sal

Ingredientes para servir

Aceite de oliva virgen extra

Jugo de limón

Perejil liso picado

Almendras picadas (o piñones)

Para destacar: En una hora prepara este pollo en salsa de cerveza

Preparación

Para la salsa, en un mortero combina la pasta de tahini con el ajo y sal. Pasa a un recipiente para integrar el jugo de limón y luego mezcla con el batidor de mano agregando agua fría de a cucharadas, hasta emulsificar y obtener una textura cremosa y ligera.

Para la coliflor, unta las tajadas con aceite de oliva, sazone con sal, y ásalas en la parrilla, en una sartén o en el horno a temperatura alta hasta que queden cocidas a punto medio, doradas y crujientes.

Pon la crema de tahini en la base del plato, encima una tajada de coliflor y termina con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, jugo de limón, perejil y almendras picadas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧