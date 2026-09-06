Coliflor asada con tahini: guarnición fácil y deliciosa

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Uno de los ingredientes más característicos y particulares de las cocinas del Medio Oriente es el tahini. Sin embargo, en otras latitudes se ha creado una confusión sobre el mismo: se trata de la pasta de sésamo o ajonjolí, de sabor un tanto amargo y tostado, y textura densa, cremosa y aceitosa, similar a la mantequilla de maní.
Este es un ingrediente fundamental en el hummus de garbanzos (tahini, garbanzos, aceite de oliva, limón, páprika…), y de allí que esta preparación también se conozca como tahini de garbanzos. Y como si no fuera poco, en las cocinas del Magreb se utiliza un recipiente llamado tajine (de barro y con tapa cónica), que también les da su nombre a los estofados en cuya cocción se utiliza.
Todo suena parecido, pero son diferentes. Vamos a concentrarnos en el tahini, con el que prepararemos una crema emulsionada igual a la que se usa en los shawarmas o en los sándwiches de falafel, esta vez para acompañar unas ricas tajadas de coliflor asadas, que es de las formas más ricas y sorprendentes en las que se puede disfrutar este vegetal.
Ojo al dato: ¿Qué presa de pollo tiene menos grasa y es ideal para hacer en sopas y caldos?
Gastronomía: Latinoamericana .
Sirve también con nueces
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 cabeza de coliflor cortada en rodajas gruesas
- 1/2 taza de aceite de oliva
- Sal
Ingredientes para la salsa de tahini
1/4 de taza de tahini (pasta de sésamo o ajonjolí)
1 diente de ajo (opcional)
2 a 3 cucharadas de jugo de limón fresco
3 a 6 cucharadas de agua helada
Sal
Ingredientes para servir
Aceite de oliva virgen extra
Jugo de limón
Perejil liso picado
Almendras picadas (o piñones)
Para destacar: En una hora prepara este pollo en salsa de cerveza
Preparación
Para la salsa, en un mortero combina la pasta de tahini con el ajo y sal. Pasa a un recipiente para integrar el jugo de limón y luego mezcla con el batidor de mano agregando agua fría de a cucharadas, hasta emulsificar y obtener una textura cremosa y ligera.
Para la coliflor, unta las tajadas con aceite de oliva, sazone con sal, y ásalas en la parrilla, en una sartén o en el horno a temperatura alta hasta que queden cocidas a punto medio, doradas y crujientes.
Pon la crema de tahini en la base del plato, encima una tajada de coliflor y termina con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, jugo de limón, perejil y almendras picadas.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧