Colombia a la Mesa ganó en los Gourmand World Cookbook Awards

El libro Colombia a la Mesa fue galardonado con el premio Latin American en Portugal, en el marco de los Gourmand World Cookbook Awards, considerados los “Óscar” de la literatura gastronómica.

Esta publicación forma parte de las acciones que adelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su estrategia Colombia a la Mesa. Su objetivo es integrar la cocina tradicional con productos turísticos, fortalecer los emprendimientos del sector y fomentar alianzas que permitan crear experiencias memorables.

El premio, recibido por el cónsul de Colombia en Lisboa, Juan David Herrera, refuerza el posicionamiento del país como un referente gastronómico a nivel global. Al mismo tiempo, destaca el compromiso del Gobierno del Cambio con la promoción de la cocina tradicional, no solo como producto turístico, sino también como motor de desarrollo económico y cultural.

Además, la obra literaria también fue nominada en la categoría Best of the Best (Lo Mejor de lo Mejor), junto a otra publicación de la misma estrategia titulada La guía Coquí con aroma a vainilla, nominada en la categoría de Turismo Gastronómico. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo viernes.

Colombia, el País de la Belleza, sigue atravesando fronteras y conquistando paladares y corazones de turistas en todo el mundo.

El asesor del Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia habló para El Espectador de la iniciativa Colombia a la mesa, de la importancia de la promoción de la cultura y la riqueza de los territorios del país, y de cómo la cocina tradicional fortalece la identidad nacional. Ver la nota completa aquí

