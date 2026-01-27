“Colombia corre el riesgo de empobrecer su copa”: Fadia Badrán

¿Cuál es la razón por la que el Gobierno le subió el impuesto al alcohol? No solo se trata de espacio fiscal, también es un tema de impacto en salud pública. Foto: Getty Images/iStockphoto - Giovanni Magdalinos

Colombia atraviesa uno de los momentos más interesantes de su historia gastronómica. Existen nuevas cocinas, chefs que han volcado su mirada a la cocina tradicional, otros que tienen como propósito la proyección internacional y propuestas sólidas que posicionan al país en uno de los mapas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, ese avance contrasta con una realidad cada vez más compleja en la gastronomía líquida: “los impuestos a licores y vinos importados están reduciendo la diversidad, el acceso y la posibilidad de construir una...