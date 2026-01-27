Logo El Espectador
“Colombia corre el riesgo de empobrecer su copa”: Fadia Badrán

Mientras que el país continúa reinventándose desde los sabores y brillando en los platos, los altos impuestos a vinos y licores importados ponen en discusión la diversidad y la cultura del vino. La empresaria y miembro de la Asociación de Vinos y Espirituosos de Colombia, asegura que, sin cambios y ajustes reales, la experiencia líquida de la nación podría quedar reducida a lo básico.

Tatiana Gómez Fuentes
27 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
¿Cuál es la razón por la que el Gobierno le subió el impuesto al alcohol? No solo se trata de espacio fiscal, también es un tema de impacto en salud pública.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Giovanni Magdalinos

Colombia atraviesa uno de los momentos más interesantes de su historia gastronómica. Existen nuevas cocinas, chefs que han volcado su mirada a la cocina tradicional, otros que tienen como propósito la proyección internacional y propuestas sólidas que posicionan al país en uno de los mapas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, ese avance contrasta con una realidad cada vez más compleja en la gastronomía líquida: “los impuestos a licores y vinos importados están reduciendo la diversidad, el acceso y la posibilidad de construir una...

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

