Colombia tiene más de 200 frutas en el país y esta guía las detalla todas

El pulasán es un fruto que pertenece a la familia del liche y mamoncillo, se ha sembrado en el Valle del Cauca, Eje Cafetero y en el Meta. Todavía no se comercializa.
Foto: Gian Paolo Dáguer
Antes de empezar a leer este artículo, intente responder estas preguntas desde su conocimiento y desde su paladar colombiano. Contéstelas y luego sumérjase en un viaje nativo, endémico y exótico por las bondades que ofrece esta nación con una despensa única de sabor.
¿Cuál de las siguientes frutas es originaria de las zonas andinas de Colombia?
a) Mango
b) Lulo
c) Piña
d) Maracuyá
¿Qué fruta colombiana es conocida por su intenso color morado y su cáscara dura?
a) Uchuva
b) Borojó
c) Gulupa
d) Curuba
¿Cuál de estas frutas se utiliza...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
