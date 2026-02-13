Logo El Espectador
Gastronomía y Recetas
El colombiano viral que les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia

En el centro de Sydney, Leandro Gómez saca de su morral golosinas y productos típicos para compartirlos con otros migrantes colombianos, evocando recuerdos de su país natal. Como él, cientos de caleños, costeños, santandereanos y paisas, entre otros, crean un vínculo a través del sabor, manteniendo viva la conexión con su hogar y su identidad.

Tatiana Gómez Fuentes
13 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Leandro Gómez, migrante colombiano.
Leandro Gómez, migrante colombiano.
Foto: Leandro Gómez

Hace casi siete años, Leandro Gómez dejó Colombia y se estableció en Sydney, Australia. Hoy trabaja como especialista en marketing y creación de contenido, y los sabores de su infancia se han convertido en un vínculo esencial con su identidad lejos de casa.

A través de sus redes sociales comparte su vida de latino en el extranjero, pero hay un hilo que conecta todos sus recuerdos: la comida colombiana. Los sabores de su país ahora viajan en el morral que carga a diario, alegrando a otros migrantes que, como él, extrañan sus raíces. Para...

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

