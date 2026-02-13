El colombiano viral que les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia

Leandro Gómez, migrante colombiano.
Foto: Leandro Gómez
Hace casi siete años, Leandro Gómez dejó Colombia y se estableció en Sydney, Australia. Hoy trabaja como especialista en marketing y creación de contenido, y los sabores de su infancia se han convertido en un vínculo esencial con su identidad lejos de casa.
A través de sus redes sociales comparte su vida de latino en el extranjero, pero hay un hilo que conecta todos sus recuerdos: la comida colombiana. Los sabores de su país ahora viajan en el morral que carga a diario, alegrando a otros migrantes que, como él, extrañan sus raíces. Para...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
