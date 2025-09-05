Comida callejera en Bogotá: ¿Qué se come en la capital?

Las calles bogotanas albergan un sinnúmero de propuestas gastronómicas callejeras que incluso viajan desde otros territorios y se convierten en pequeños emprendimientos para subsistir. Foto: Getty Images - Alina Sharipova

Bogotá es una de las ciudades del mundo que esconde más sabores entre sus calles y avenidas. Cada rincón es un homenaje constante a las regiones de Colombia que han llegado con el territorio guardado en las maletas de quienes decidieron hacer vida en una capital que nunca duerme. La costa se saborea en cada arepa de huevo; el espíritu del Pacífico se siente en los sancochos que hierven al caer la tarde; el Carnaval de Negros y Blancos aparece en la sonrisa cálida de los nariñenses que ofrecen hervidos; la hormiga culona y los dulces de los...